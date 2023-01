Músic inquiet de mena, el saxofonista Dani Nel·lo (Los Rebeldes, Los Mambo Jambo) s’ha embarcat en un nou projecte, una formació que uneix l’orgue amb el saxo o la bateria, per incorporar noves sonoritats al seu historial, el repte, diu, que l’estimula més. «Saxo i trio d’orgue és sinònim de diversió per als músics i per al públic», resumeix l’intèrpret sobre Dani Nel·lo + Organ Trio, el projecte que demà el portarà a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles, en la presentació de la formació a les comarques gironines.

«Per mi, tocar amb un trio d’orgue era un tema pendent. Hi ha moltes referències en la història de la música del so d’aquesta formació i molts dels meus herois, com Willis Jackson, han fet discos amb aquesta mena de trios», explica.

I és que a finals dels anys 50, saxofonistes de rhythm & blues i de jazz es van associar amb organistes per cuinar un nou so que, amb molt pocs elements, suplia la contundència sonora de les grans formacions, com els octets o les big band.

«Es va convertir en un mitjà d’expressió més pels músics, perquè, a més, el ventall estilístic que ofereix és amplíssim: del rhythm & blues al funk o soul jazz», diu Nel·lo, que s’ha «sorprès, perquè és una formació molt expressiva, que ofereix el so més fort i agressiu però també el més subtil».

Juntament amb Gerard Nieto (orgue), Martín Burguez (guitarra) i Ramón Ángel Rey (bateria), han llançat ja un EP amb quatre composicions per a saxo i trio d’orgue, Gran Prix. «Teníem urgència per mostrar-nos, estem molt contents de com sona», explica.

Serà justament aquests nous temes, juntament amb composicions anteriors de projectes com Los Saxofonistas Salvajes, Los Mambo Jambo o Sax-O-Rama «traduïdes a aquesta nova sonoritat» les que sonaran a Banyoles, dins el festival Sax-o-Rama.

Nel·lo promet que els espectadors s’ho passaran d’allò més bé -«saxo i trio d’orgue vol dir molta interacció», diu-, tant com els mateixos intèrprets. «Sempre fa il·lusió un so nou, és refrescant i et desperta noves improvisacions», confessa.

Nou disc de Los Mambo Jambo

A banda del Dani Nel·lo + Organ Trio, la carrera del músic al costat de Los Mambo Jambo no s’atura. Actualment, estan enregistrant un nou treball de Los Mambo Jambo Arkestra, és a dir, el quartet i dotze músics més.

«Ens estimulen els sons nous, sempre basculant entorn del que som i del nostre llenguatge, perquè això et permet mantenir la il·lusió i no anar amb el pilot automàtic», assenyala.