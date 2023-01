Onze anys després de l’aterratge dels Premis Enderrock a Girona, els guardons obren «una nova etapa més gironina», assegura el responsable del Grup Enderrock, Lluís Gendrau. La celebració dels premis, prevista pel 9 de març a l’Auditori de Girona, anirà precedida enguany per una setmana d’activitats lligades a la música. La primera Setmana dels Premis Enderrock inclourà presentacions, com la que farà Marala del Millor Disc de l’Any per la crítica (8 de març), una taula rodona sobre periodisme musical (3 de març), una campanya als comerços o una sessió formativa a la Universitat de Girona.

La Setmana dels Premis Enderrock arrencarà l’1 de març amb un acte commemoratiu dels 25 anys dels guardons i els 30 de la revista al Mas Marroch. Servirà per celebrar les dues efemèrides, lliurar els guardons commemoratius i també per atorgar els premis, de la crítica i la votació popular, als millors discos de clàssica, jazz i públic familiar, que no formaran part de la gala. I és que la cerimònia canvia de format i s’escurça reduint la llista de guardons a entregar. Hi haurà una dotzena d’actuacions musicals d’artistes consolidats com Gertrudis, Rita Payés i Pol Batlle o Judit Neddermann i d’altres de nova formada com Julieta o els gironins Boom Boom Fighters & Cookah P. Gendrau subratlla el bon moment de l’escena musical del país, que en les tres dècades de la revista ha passat d’editar un centenar de discos l’any a fregar el miler. «Hem vist passar quatre generacions de músics i públic i estem a les portes de la cinquena», diu. El relleu generacional també es farà evident en la presentació de la gala, perquè Carles Xuriguera i Fel Faixedas, conductors de l’acte durant deu anys, passaran el testimoni a Alba Riera i Andreu Juanola. Pel que fa als premis Enderrock per votació popular, els artistes amb més vots han estat Els Catarres i The Tyets, amb cinc nominacions cadascun. Els segueixen amb quatre Julieta, Lildami, Miki Núñezi Suu. Mariona Escoda, Roger Padrós i Zoo en sumen tres. El tancament de la primera volta de la votació popular s’ha fet amb més de 21.300 participants, un 16% més que el 2022. La segona ronda de votacions ja està oberta i s’allargarà fins al 5 de febrer.