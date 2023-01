Petits Cinèfils, el cicle que CaixaForum Girona dedica a iniciar els més menuts en el món del cinema, torna a partir d’aquest dissabte amb el títol Petites Grans Heroïnes. Fins al 22 d’abril, s’hi projectaran pel·lícules i curts protagonitzats per nenes intrèpides i amb ganes d’aventures.

El cicle s’inaugurarà amb la projecció de La Mia i el Migú. Dirigida per Jacques-Rémy Girerd, narra la història de Mia, una orfe de mare que ha de viure sola al poble perquè el pare ha de marxar fora per treballar, i després de patir un accident per un despreniment de roques, emprèn un viatge tota sola per retrobar-lo i salvar-lo.

La següent sessió serà el 25 de febrer amb Dunia i altres contes del món, on es projectaran un total de quatre curtmetratges amb protagonistes de nacionalitats diferents.

El 25 de març serà el torn de la cinta alemanya Fritzi: Un conte revolucionari dirigida per Matthias Bruhn i Ralf Kukula i es tancarà el 22 d’abril amb Les aventures animades de la Bruna, la Kenia i altres nenes intrèpides, una selecció de diversos curtmetratges.

A l’inici de cada sessió, es presentarà la pel·lícula proporcionant les claus bàsiques per interpretar-la i hi haurà un debat després de la projecció.