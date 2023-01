El festival Neu! s’acomiada aquesta nit a la sala La Mirona, recuperant després de la pandèmia la seva proposta més emblemàtica, una nit amb set hores de música amb els madrilenys Rufus T. Firefly com a cap de cartell i les actuacions d’Iris Deco, Chaqueta de Chándal, Ferran Palau, Xebi SF i Gáldrick.

Ahir, el festival va organitzar el primer Neu! Pro, una jornada professional per fer d’enllaç entre la indústria musical i els artistes. Uns 140 inscrits van assistir a les poències, taules rodones, petits tastets musicals i podcasts en directe que va acollir La Mercè. Entre els ponents hi havia músics com Cala Vento; SHB, el productor de Morad o Bad Gyal o Carlos Galán, fundador de Subterfuge Records.

També ahir, dins la programació del festival, l’Auditori de Girona va acollir el concert d’Ernest Crusats, de La Iaia.