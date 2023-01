L'escriptor Miquel de Palol tanca el cicle narratiu 'Exercicis sobre el punt de vista' amb la seva novena i última de les grans novel·les, 'Bootes', que defineix com una "introspecció personal i de col·lectivitat". El llibre s'ha presentat al Sincrotró Alba, a Cerdanyola del Vallès, una representació geomètrica que li serveix com a inspiració per definir el que denomina "ciutat-màquina", que representa el resultat del capitalisme contemporani. "La intenció és fer reflexionar, i si pot ser revoltar, la meva aspiració és que els lectors deixin el llibre de manera diferent com l'han començat", detalla. Editat per Navona, surt a la venda aquest dilluns en català i castellà, resultat d'un procés de traducció paral·lel impulsat pel mateix autor.

L'autor ha creat una novel·la seguint un esquema geomètric que li és comú en les seves publicacions, en aquest cas el poliedre de Szilassi, que té la particularitat que té set cares i cada una d'elles estan en contacte amb la resta. A més, té un forat al mig, "com un dònut", diu de Palol.

Els set participants principals del llibre corresponen a cada una de les estrelles que configuren la constel·lació de Bootes: Artur, Rakshasi, Midoissa, Bettina, Curwen, Sport i Mina.

La història se centra en un edifici, una ciutat-màquina, amb una estructura molt semblant a un accelerador de partícules com el Sincrotró Alba, on s'ha fet la presentació del llibre aquest dilluns: "Té un punt central i un corredor al voltant, i la història és una màquina amb una sèrie de capses xineses, i a dins de l'edifici hi ha una societat on hi ha jocs amb el punt de vista, el 'jo', i el 'jo' és el centre del dònut, que resulta ser un buit", explica.

En aquest sentit, la societat post-moderna apareix en un "moment de deliri", segons l'autor, que pretén ser un relat de la destrucció de la societat. No obstant, contraposa les dues màquines, la del llibre, perjudicada per si mateixa, i la del Sincrotró, ideada pel bé i per generar coneixement.

"El llibre és l'exercici del punt de vista en què s'intenta que el traspàs de la primera persona d'un personatge a un altre sigui el vehicle de la narració, és una introspecció personal i de col·lectivitat local, i del que podem dir 'humanitat'", apunta. Amb aquest pretext, vol generar un moviment intern, que ajudi el lector a pensar i posicionar-se: "M'està bé si deixen el llibre enfadats, i fins i tot pensant que no tinc cap raó i que el que he escrit és un despropòsit, i que tinc una visió errònia del món".

Una societat en el sistema

La visió de Miquel de Palol pretén analitzar l'exercici de poders en una societat que, creu, viu sota un criteri semblant al de l'antiga Roma de 'pa i circ'. "En la nostra societat no sabem qui mana, els polítics són mers masovers, els amos reals són en un altre lloc i no sabem qui són", diu.

"I els rics, propietaris de grans empreses, sembla que tinguin algú darrere que mana més que ells", segueix. Remenent-se a temps pretèrits, on, sense anar més lluny, la Revolució Francesa acabava amb el cap de Lluís XVI rodant per la plaça de la Revolució, diu que aquests mecanismes per canviar la societat avui ja no serien viables.

"Als segles XVIII i XIX podíem guillotinar el rei, i ara no, entre d'altres coses perquè no serveix de res, perquè en realitat no es tallaria el cap de ningú", apunta. "L'atomització de les classes treballadores és un altre factor que, preparat o conseqüència d'altres coses, impossibilita crear una consciència i un projecte col·lectiu de revolta contra el sistema", afegeix.

Miquel de Palol trasllada aquesta visió a les pàgines d'aquesta novena novel·la del cicle narratiu, jugant amb el concepte geomètric en què cada actor representa una cara del poliedre per actuar en el procés de canvi de la realitat.