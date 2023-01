L’artista olotina Rita Martorell protagonitza aquests dies a la prestigiosa galeria Schlassgoart, a Esch-sur-Alzette (Luxemburg), l’exposició The double meaning of Rita Martorell, en la qual es mostren una quinzena de les seves obres de les sèries «Llençols», amb suggerents imatges a partir de fotografies de llits i «Cossos», en la qual combina dibuix, pintura i fotografia i que té els tatuatges com a grans protagonistes. «Per a mi Luxemburg representa el centre d’Europa, és un país amb moltes interconnexions amb els països del seu entorn, i poder mostrar la meva obra aquí és molt important», declarava divendres Rita Martorell.

De fet, és la segona vegada que l’artista olotina (nascuda a Zuric l’any 1971 i formada a Barcelona, Madrid, Estrasburg i Saint-Etienne) exposa a Luxemburg: la primera va ser l’any 2019, quan va mostrar al Cercle Munster una selecció dels seus retrats (l’altre gran àmbit de la seva producció artística), aquella vegada de personatges relacionats amb Europa.

Ara, la seva exposició, que estarà oberta fins el dia 4 de febrer, ha estat inclosa en els actes de cloenda de la Capitalitat Europea que Esch-sur-Alzette ha ostentat l’any 2022 al costat de Novi Sad (Sèrbia) i Kaunas (Lituània). Amb el suport del Reial Cercle Artístic de Barcelona i la Cambra de Comerç d’Espanya a Luxemburg, la mostra ha estat comissariada per la directora de la galeria, la historiadora de l’art Nathalie Becker, que va ser la persona que es va interessar per l’obra de Rita Martorell i s’hi va posar en contacte: «Jo no la coneixia, però ella va veure en un llibre algunes obres meves de la sèrie ‘Llençols’, va decidir que volia exposar-ne a la seva galeria, i va iniciar les gestions per aconseguir-ho», comentava l’artista, que també té entre mans per a aquest any un projecte a Brussel·les, al Parlament Europeu. «La meva relació amb Europa és un camí que va començar fa temps i que va endavant», deia Rita Martorell, que afegia que «sempre he sentit un especial afecte sobretot pel centre d’Europa, de fet vaig néixer a Suïssa i em vaig formar entre d’altres llocs a Estrasburg».

En l’escrit que ha fet per al catàleg de la mostra, Nathalie Becker recorda la dedicació de Rita Martorell al retrat (una disciplina en la qual ha excel·lit, amb obres sobre personatges tan diferents com Baltasar Garzón o Samuel Eto’o, per citar-ne només dos), i apunta que l’artista va més enllà i «s’interessa, de la mateixa manera, pel cos humà, una de les seves fonts d’inspiració preferides. Amb llapis, sanguina, aquarel·la o retolador, amb un traç viu i gairebé automàtic, plasma sobre el paper el seu perfecte coneixement de l’anatomia i ens ofereix, d’aquesta manera, obres delicades, commovedores i, a vegades, gairebé escultòriques».

Becker afegeix que «en aquesta exposició, Rita Martorell presenta, així mateix, obres digitals en què posa en simbiosi la fotografia i el dibuix. Aquestes imatges, íntimes i sensuals, evoquen llençols arrugats amb plecs calidoscòpics, de les quals emana l’empremta dels cossos i els impulsos eròtics nocturns a manera de Vera Icon».