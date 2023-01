L'obra de Pilar Farrés i Jaume Geli es relliga en un dialeg creatiu de llum

Pilar Farrés i Jaume Geli no són dos desconeguts l’un per l’altre. Fa temps que col·laboren fent confluir línies de treball i pensament. Ara han fet un pas més i el tèxtil escultòric i pictòric d’ella ha entrat en diàleg amb els esbossos en metall i fusta amb textures de desgast d’ell per generar noves obres, parelles de peces o petites instal·lacions que juguen amb la llum i les ombres i que plantegen reflexions a l’entorn del concepte Nit. Així han batejat l’experiment que pren forma d’exposició i que s’inaugura aquest divendres a les 7 de la tarda a Ca l’Anita de Roses.

Jaume Geli explica que quan arriba la tardor, quan les hores de llum natural minven, sembla talment que el taller entra en letargia. També les obres que l’habiten resten «com aturades, adormides». Aquesta llum tardorenca esdevé, volgudament, un element més, un element protagonista a Nit.

Així, els dos creadors proposen intervencions amb la llum anul·lant quasi tots els focus habituals de la sala, baixant-ne el to i generant jocs visuals damunt les peces. Vol ser, segons Geli, una mena «d’acostament a la realitat del taller o de com ens ensenyem les obres a nosaltres mateixos» aprofitant tota mena de recursos, cadascun dels dos els seus. Parlen així de la influència de la llum i fer veure que «les peces tenen moltes més cares que no la típica presència física posada en un lloc i il·luminada d’una manera convencional».

Quelcom que també aborda Nit és tot allò que succeeix a l’espai creatiu, al taller, que sembla difuminar-se quan el públic s’atansa a la sala. Aquesta exposició, doncs, vol intentar ser-ne una aproximació tot i que Jaume Geli és conscient que «no deixa de ser un simulacre tot això, però una acció que té un cert punt íntim».

El creador no pot amagar tampoc com s’ha divertit amb aquest experiment a dues bandes. «Els dos artistes implicats en aquest joc no hi som per a confrontar, sinó per a relligar, per a sorprendre’ns amb els resultats de l’aliatge de conceptes aportats, per a escodrinyar en l’opacitat per a treure’n ni que sigui una llum creativa efímera, com la d’un llumí. Aquesta és una altra de les nostres nits», asseguren.

Nit es podrà admirar fins al 19 de març.

El Paller presenta «Alba»

Pilar Farrés va convidar a la companyia El Paller de Castelló a participar en la inauguració de l’exposició Nit. El resultat, fruit d’una recerca a l’entorn de la nit i la foscor, és Alba, una peça original de petit format que s’inspira en les obres d’ambdós creadors. «Estem fent un treball per mostrar la nostra pròpia identitat» que després, ja a l’espai i amb les peces desplegades en ell, «es fusionarà» amb el seu llenguatge, com avança Emma Teixidor.