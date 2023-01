L’Strenes ha programat fins a una cinquantena d’artistes, la xifra més alta en les onze edicions del festival gironí, i ha ampliat de quatre a sis dies els concerts de franc al Barri Vell. La celebració dels trenta anys del disc Homework dels Daft Punk interpretat per la banda de tribut Robot Rock Alive, que recrearà de dalt a baix el mític espectacle de la piràmide de Coachela a La Mirona, o les estrenes de les noves propostes de Mariona Escoda, Caïm Riba, Porto Bello o Figa Flawas se sumen als concerts ja anunciats fins ara, com els de Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal, Tanxugueiras o Viva Suècia.

En total, el certamen gironí ha posat a la venda 20.400 entrades a Girona i 6.000 a Barcelona per a l’edició «amb més artistes de la història», afirma el seu director, Xavi Pasqual. Entre les cites que ja han exhaurit les entrades hi ha els dobles concerts d’Els Amics de les Arts i Joan Dausà a les escales de la Catedral, el de l’estrena del nou disc de Sílvia Pérez Cruz o el de Triquell.

Amb un 30% de la programació gratuïta, enguany el certamen gironí allarga dos dies més de concerts d’entrada lliure a la pujada de Sant Domènec i a la plaça del Vi, on actuaran artistes com Sara Terraza, B1n0 o Eli Rodríguez.

La meitat del cartell de l’onzena edició, que se celebrarà a Girona del 31 de març al 6 de maig, protagonitzat per músics emergents, com Socunbohemio, Le Nais o Ven’nus, i el 50% de la programació el formen formacions integrades o liderades per dones.

«En la programació dels artistes emergents és on més podem incidir en la paritat, però les caps de cartell d’enguany són dones», destaca Pasqual.

I és que la presentació del nou treball de la cantautora palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz serà una de les cites més destacades de l’edició d’enguany, juntament amb l’estrena del nou disc de Luz Casal després de cinc anys de silenci discogràfic. També destaca l’estrena de la gira de celebració dels deu anys del Jo mai mai de Joan Dausà, l’inici de la commemoració de les dues dècades de carrera de Beth o el debut a Girona dels murcians Viva Suecia.

Els encarregats d’obrir el festival seran Buhos, amb un concert a l’Auditori just el dia que publiquen el seu nou disc, i també presentaran nou treball Judit Neddermann, habitual del festival; Anna Roig o Triquell, mentre que Andrea Motis i Marco Mezquida seran a Girona amb el seu nou projecte conjunt.

Pel que fa a l’escena urbana, l’Strenes acollirà les estrenes de The Tyets, 31 FAM, Lal’Ba i Doble & Hugsound, que actuaran a La Mirona.

La música urbana també serà la protagonista d’una de les dues activitats organitzades fora del Barri Vell, una jornada a l’Estació Jove, mentre que l’altra serà una matinal dedicada als grups que assagen a La Marfà.

El pressupost d’aquesta edició és de 550.000 euros, el 32% dels quals és finançat per les administracions públiques. El 10% prové dels patrocinis i el 58% restant és el que s’espera cobrir amb la venda d’entrades.

D’altra banda, el certamen manté l’aposta als instituts i ha doblat el nombre de centres amb els quals treballa i on es duran a terme xerrades de la mà de diferents artistes.