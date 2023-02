El curtmetratge Takbir, el debut en la direcció del banquer i escriptor banyolí Jordi Calvet, continua guanyant premis a l’estranger i en les darreres setmanes ha aconseguit onze guardons més en dos certàmens de Los Àngeles.

Per una banda, la setmana passada Takbir es va endur set premis als Independent Short Awards, entre ells el premi especial del jurat i reconeixements al millor curt independent, curtmetratge de suspens, direcció, guió original i actor protagonista (Ivan Hidalgo) i de repartiment, per a Pedro Casablanc. Per l’altra, l’Hispanic Film Festival ha atorgat al thriller els premis al millor curt, guió, actor per a Hidalgo i muntatge.

El curt, que compta amb actors com Pedro Casablanc, Xènia Tostado, Macarena Gómez o Octavi Pujades, se centra en un escriptor de thrillers sobre terrorisme islàmic -interpretat per Iván Hidalgo- que denuncia a la policia que l’Isis s’ha inspirat en les seves obres per cometre els seus últims atemptats.

Des de la seva estrena a l’octubre, Takbir ha aconseguit una trentena de premis en diversos festivals nacionals i internacionals. A l’agenda dels propers mesos, Calvet, que també es regidor del PSC a l’Ajuntament de Girona té prevista la participació en més certàmens a Itàlia i als Estats Units.