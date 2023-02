La directora garrotxina Carla Simón, guanyadora de l'Os d'Or de la Berlinale el 2022 amb "Alcarràs", integrarà el jurat internacional de la propera edició d'aquest festival internacional de cinema, un equip que presidirà l'actriu nord-americana Kristen Stewart.

La direcció de la Berlinale ha anunciat avui la totalitat dels membres del jurat, en el qual també hi haurà el director romanès Radu Jude, guanyador de l'Or el 2021 amb la seva sàtira "Bad Luck Banging or Loony Porn".

A l'equip liderat per Stewart li correspondrà repartir els Ossos i resta de premis principals de la secció oficial a competició, per la qual han estat seleccionades 18 aspirants, entre elles l'espanyola "20.000 especies de abejas", d'Estíbaliz Urresola Solaguren, i la mexicana "Tòtem", de Lila Avilés.

Completaran el jurat internacional l'actriu iraniana Golshifteh Farahani, la directora alemanya Valeska Grisebach, la cineasta i productora nord-americana Francine Maisler i el realitzador xinès Johnnie To.

La Berlinale s'obrirà el 16 de febrer amb l'exhibició, fora de concurs, de la comèdia romàntica "She came to me", dirigida per Rebecca Miller i amb Anne Hathaway.

Li seguiran les estrenes de les 18 aspirants als Ossos, en un festival que, fora de la secció oficial, estarà molt centrat en la solidaritat cap a Ucraïna, tenint en compte que durant els deu dies de la Berlinale es complirà el primer aniversari de l'inici de la invasió russa.