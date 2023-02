El Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona, acull l’exposició Historia potencial de Francesc Tosquelles, Catalunya i la por. El projecte de l’artista Mireia Sallarés, premiat ex aequo juntament amb Palau de Vent de Lúa Coderch a la 7a Edició del Premi de Videocreació, és un film sobre el psiquiatre català Francesc Tosquelles, a mig camí entre el documental experimental i la ficció especulativa. Es pot veure a la seu de la Rambla fins al 28 de maig.

La recuperació del llegat oblidat de Tosquelles no s’hi presenta a partir del que ha documentat de les experiències en què va participar, sinó del que ens en manca. I no només com a exercici de memòria individual, sinó també col·lectiva, perquè en les seves accions terapèutiques i polítiques, el psiquiatre va practicar un ús col·lectiu del cinema i del teatre amateur en els hospitals on va treballar, va promoure l’escriptura en comú i el treball a la impremta autogestionada amb els interns, així com els balls, el circ, les festes i les vetllades, que implicaven tota la comunitat mèdica, amb psiquiatres, monges, cuidadors i vilatans.

Tot i seguir l’ordre cronològic de la vida del psiquiatre, aquest film escrit a quatre mans amb Joana Masó se situa en un espai que no és ni passat, ni present ni futur. Fent servir la circulació de la paraula, elabora un relat que continua, interromp i a estones performativitza els escrits i les entrevistes del mateix Tosquelles.