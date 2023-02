El fotoperiodista Miquel Ruiz Avilés ha mort als 69 anys. De formació autodidacta va col·laborar amb nombrosos mitjans de comunicació entre ells El Punt, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, El País, Avui, Lecturas, Interviú, Cambio 16 o l'Agència EFE.

El 1993, juntament amb d'altres fotògrafs, crea l'ONG Fotògrafs per la Pau, que presideix fins a l'any 2012, dedicada a la cooperació amb països en conflicte. Cal destacar-ne els reportatges fotogràfics realitzats a Croàcia i Bòsnia i Hercegovina, especialment Sarajevo, durant la guerra dels Balcans del 1992 al 1995, en què es documenten els efectes del conflicte armat: edificis en runes, camps de refugiats, presència de les forces de pacificació de l'ONU, cementiris, vida quotidiana a Sarajevo i d'altres poblacions, col·laboració amb el diari Oslobodejne per continuar publicant-lo durant el conflicte, reconstrucció de la ciutat després de la guerra...

Del 1995 al 2006 porta a terme diferents reportatges fotogràfics a la Bòsnia de la postguerra com a forma de conscienciació i educació a favor de la pau. Entre l'any 2005 i el 2006 realitza diferents reportatges després del tsunami al sud-est asiàtic per conscienciar i rehabilitar escoles a Kinnya i Trincomalé a Sri Lanka.

El maig del 2008 es desplaça a Libèria per treballar en un reportatge sobre la malària. Els mesos de juliol dels anys 2008 i 2009 presenta les dues parts del reportatge titulat «Srebrenica, el silenci de la memòria».

Nascut a Purullena (Grandada), de ben petit es traslladaria amb la seva família a l'Empordà. Al llarg de la seva trajectòria, Ruiz va utilitzar la fotografia per denunciar la injustícia i promoure la solidaritat. També per lluitar contra les seves pròpies adversitats, després de l'ictus que va patir l'any 2010 i que va fer que la seva trajectòria com a fotoperiodista quedés aturada. Des de llavors, va utilitzar la imatge com a instrument de recuperació, treballant en processos més creatius i d'experimentació.

L'any 2010, Miquel Ruiz va donar més de cent mil fotografies a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Fruit d'aquesta donació, va néixer un dels volums dels "Quaderns de fotografia" que edita l'INSPAI que es va complementar amb una exposició itinerant. El 2012 es va estrenar “De Bòsnia a l’ictus”, un documental de Vicens Tomàs i Pep Boix rodat a Girona, Sarajevo i Srebrenica entre l’octubre de 2011 i l’octubre de 2012 en el qual es recullen les vivències de Ruiz.