Mor Josep Maria Espinàs, l'observador discret

El 23 de novembre de 2019 Josep Maria Espinàs va veure impresa la seva última columna, just 70 anys després de la publicació del seu primer article a ‘El Correu Català’, després de 43 anys de columnisme quotidià (primer a l’Avui i els últims 20 anys, a EL PERIÓDICO, del mateix grup que Diari de Girona). Va ser un adeu discret: no va haver-hi un últim article amb voluntat de comiat dels lectors perquè Espinàs va escriure fins a l'últim dia en què va poder i va deixar de fer-ho “sense voler”, com també va dir en una ocasió que deixaria aquest món. En un escriptor per a qui viure era observar, i no entenia observar sense escriure, dir adeu a la seva columna hagués estat molt més que això. Aquesta retirada discreta dels papers i de la vida es va iniciar aquest dia i aquest diumenge ha mort a l'edat de 95 anys.

Aquell 2019 havia començat amb un cop gairebé definitiu: la mort als 64 anys de la seva filla Olga, la major dels seus tres fills i destinatària de ‘El teu nom és Olga’ (1986), una fita, en aquells anys, en la visibilització de les persones amb síndrome de Down. Espinàs encara va escriure sobre aquesta pèrdua, però ja havia dedicat moltes pàgines al final de la vida. En ‘A ritme del temps. Notes d’una vida’ (2015), fantasiava sobre la seva pròpia mort: ““Algú va comentar / sincerament, em sembla, / que li sabia greu. Coses que es diuen / de debò, a vegades. / Lamentarà no poder gràcies / ni excusar-se. Pero això jo m’avanço: / ha mort sense voler-ho”. ”.

Advocat 'lletraferit'

Nascut en una família “discretament burgesa”, net de metge, ‘lletraferit’ precoç, llicenciat en Dret i advocat poc pleitejador durant quatre anys, aspirant a una discreta i nutrícia plaça de funcionari municipal, explicava que va perdre punts perquè a comissaria el van classificar com a “indiferent” al règim. En aquella ocasió va dir al policia que havia publicat ja a ‘El Correo Catalán’. La següent vegada que va necessitar un aval, va provar en va deixar caure que escrivia a ‘La Vanguardia’. Aquesta vegada va aconseguir el segell d’“addicte”.

Aspirant a consolidar una carrera literària com a novel·lista, va publicar entre 1953 i 1968 quatre llibres de relats i nou novel·les. Es va donar a conèixer amb la novel·la ‘Com ganivets o flames’, premi Joanot Martorell de 1953, i el 1961 obtenia el premi Sant Jordi de novel·la amb ‘L’últim replà’. Però no serà per les seves novel·les que serà recordat sinó per la seva condició d’“observador” de la realitat curiós, distantment reflexiu, mai dramàtic, gairebé sempre irònic. La relació entre Espinàs i l’‘stablishment’ literari català (estroncada amb la concessió del Premi d’Honor de les Lletres Catalans el 2002 i la concessió de nombrosos reconeixements) oscil·laria entre la indiferència i la displicència. A ‘El meu ofici’ (2008) recordava que, davant la inexistència de l'epígraf “escriptor”, una funcionaria es va oferir a classificar-lo com a “tècnic de primera classe”. “Ni parents, ni amics, ni crítics m'han fet mai un elogi com aquest”, va escriure. “He publicat molts llibres i milers d'articles sense haver aconseguit fer una ‘obra’, i qui sap si això també té algun mèrit, o simplement és un fracàs. Perquè passes a ser aquesta cosa horrible que és un ‘polifacètic’ (…) i saltant d'un costat a un altre, d'una novel·la a un llibre de viatges, d'un llibre sobre la teva filla a una col·lecció de reflexions sobre el pas del temps, és molt difícil fer una ‘obra’ que mereixi respecte”. Encara que el dels lectors, almenys, sí que el va tenir.

De 'Destino' a Avui' i 'El Periódico'

La seva relació com a membre júnior de la redacció de ‘Destino’, del braç del seu cunyat Néstor Luján, puntal de la revista, explica molt de la seva prolífica obra diversa: l'estil i els interessos dels Pla, Luján, Delibes o Sempronio suren sobre els seus llibres dedicats als carrers de Barcelona, Cadaquès, les festes majors, figures com Josep Maria de Segarra, els seus primers viatges a peu…

Membre dels Setze Jutges, va gravar 11 discos, des d'adaptacions de Brassens a cançons infantils (i va compondre la lletra de l'himne del FC Barcelona amb Jaume Picas). "Si un periodista o crític literari tingués l'ocurrència de preguntar-me què és el més important que he escrit, no citaria les meves novel·les ni la sèrie de llibres de viatges a peu. La resposta seria aquesta: el 'Cant del Barça'. Cap dels meus lectors es posa dret per llegir un llibre escrit per mi, però poden arribar a 100.000 les persones que canten Tot el camp és un clam…", reconeixia en un dels seus articles. Va entrevistar a fons desenes de personalitats, durant sis anys, als programes de Televisió de Catalunya ‘Identitats’ i ‘Senyals’. Però mereixen capítol a part els seus 20 llibres de viatges a peu i les seves quatre dècades de columnista en la premsa diària.

Després d'una primera trilogia de viatges al Pirineu de Lleida (1957), el Priorat (1962) i la Segarra (1972), després d'una llarga pausa Espinàs es va llançar als camins, primer de Catalunya, després dels altres països de llengua catalana i més tard d’altres punts d'Espanya, a partir de la fundació de l'editorial La Campana amb la qual des de llavors seria la seva sòcia i editora inseparable, Isabel Martí. Van ser 17 viatges més a peu, entre 1989 i 2009, que van portar a un dels molts equívocs sobre l'esquiu Espinàs, el de l’Espinàs excursionista. Era un caminant sobre asfalte, i a Isabel Martí li va costar que deixés de destrossar sabates de ciutat. El paisatge que li interessava era l'humà. “La gent associa Espinàs a catalanista i xiuquer. Mentida podrida... mai he portat xiruques”, replicava.

Més Londres (defensor que la distància irònica ha de començar per un mateix) que Montserrat, així descrivia espinassianament la seva relació amb la religió, negant ser un descregut “perquè un descregut, en principi, etimològicament, seria algú que ha cregut i ha deixat de creure. És molt diferent d'algú que no mai ha cregut”. Sobre política a penes va escriure. “La política no és observable”, deixava caure. Encara que a ‘Inventari de jubilacions’ rescata un episodi del qual a penes ha tornat a parlar: la seva participació en les eleccions al Parlament de 1980 en les llistes de Nacionalistes d’Esquerra en el tercer lloc per Barcelona (després que Lluís Llach fes un pas enrere) després de Jordi Carbonell i Magda Oranich, i per sobre d'Armand de Fluvià, Vicenç Altaió, Jordi Coca, Tísner, Joan Oliver… ”Mai més m'he apuntat a cap lloc”, recordava en aquell llibre.

La vida des d'una columna

El columnisme va ser per a Espinàs, des de l'inici de la seva columna ‘A la vora de…’ a l’Avui, el 1976, un hàbit i una necessitat, com respirar. “M'obliga a pensar”, ens explicava en complir els seus primers 40 anys de columna diària. L'any 1999 la seva peça es va mudar, ara amb el nom de ‘Petit observatori’, recuperant l'epígraf de la seva vella peça a ‘Destino’, a EL PERIÓDICO.

El gruix del seu treball com a columnista va quedar recollit el 2013 en el volum ‘Una vida articulada’, el llibre pel qual voldria ser recordat. Parlant d'ell, resumia la seva actitud “relativista” i “presentista” sobre el món: “La meva vida és l'observació”; “tot em sorprèn, tot m'interessa”; “soc poc partidari d'afirmacions rotundes, de definicions personals”; “no em considero ‘ista’ de res; “em costa molt ser antires”; “com totes les persones que creuen en els sentiments, soc antisentimentalista”; “no soc gens generalitzador, soc més aviat particularizador. Jo estic més per la concreció i el detall”.

El 1992, en complir els 65 anys, va obrir una nova branca en la seva torrencial bibliografia, una sèrie de textos autobiogràfics que sumarien una espècie de biografia fragmentada: ‘Inventari de jubilacions’ (1992), ‘Temps afegit’ (2001), ‘Relacions particulars’ (anècdotes de les seves relacions amb altres escriptors, 2007), ‘El meu ofici’ (2008), ‘I la festa segueix’ (2009), ‘Entre els lectors i jo’ (2011), ‘A ritme del temps. Notes d'una vida’ (2015) i ‘La vella capitana’ (2016).

A ‘A ritme del temps’, Espinàs tancava amb aquest autoobituari en vers lliure les seves ‘Notes d’una vida’:

“L’Espinàs? Sí, un bon noi, / gairebé sempre amable. / Li van donar alguns premis literaris, / Sobretot en uns temps / en què hi havia poca competencia. / Els viatges a peu? Sí, una colla, / però només explica allò que veía, / no hi projectava / cap tesi interessant / sobre l’espècie humana. / Va escriure molts articles, això sí, / però de temes poc ambiciosos. / I és cert que li interessava allò que veía / però no formulava cap doctrina / sobre la construcción del ser humà, / ni tan sols incidint / en l’epigrafia. / Va escriure el ‘Cant del Barça’, és veritat, / l’home tenia traça per fer versos / -la poesía és tota una altra cosa- / i caldrà reconèixer entre els seus mèrits / que fes cançons sense saber de solfa. / Va saber ser modest -virtud difícil- / com li corresponia, / i mai va ser, segons sembla, / enemic de ningú. / I això, com és sabut, és el señal / de la insignificança”. ”.