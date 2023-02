Sr. Chinarro: «El simple fet de no tenir cotxe ja és en si mateix un acte de rebel·lió»

Sense pèls a la llengua, però amb l'elegància que sempre l'ha caracteritzat, Antonio Luque (Sevilla, 1970) ofereix en el divuitè disc de la seva longeva trajectòria professional -fa més de tres dècades és al capdavant del projecte Sr. Chinarro, un dels noms icònics de l'escena indie espanyola- una acurada radiografia sobre com la pandèmia ha acabat de transformar una societat que, amb les xarxes socials com a principal motor, viu cada dia més aïllada i precaritzada en tots els sentits. Aquest dijous 9 de febrer, a les 21 h a la sala Yeah! de Girona, el músic sevillà presentarà al costat de la seva banda un Reality Show (Mushroom Pillow, 2022) que, malgrat despullar les misèries del món modern, també destil·la humor i aborda temàtiques clàssiques com l'amor i el sexe.

«El títol del disc es refereix al fet que la nostra relació amb les pantalles i la retransmissió de les nostres vides en directe es va intensificar amb el confinament» explica Luque a l'altre costat del telèfon sobre el seu primer treball postpandèmic, atès que l'anterior -El bando bueno- el va llançar poques setmanes abans del confinament. L'autor d'un bon grapat de temes que avui ja formen part del cançoner independent espanyol, com Una llamada a la acción o Del Montón, recorda que en aquells incerts dies en els quals tots vivíem tancats entre quatre parets, hi havia «gent fent retransmissions des de casa a tota hora o compartint les seves receptes en directe». «Ja només faltava gent compartint moments de sexe en viu» afegeix rient.

Amb talls com La audiencia decide, Universidad de la vida o Falsos autónomos, Sr. Chinarro continua explotant, amb gran franquesa, la crítica de tall polític, per denunciar la precarització que viu el món actual. «No es pot viure més precàriament que quan ja regales fins i tot la teva intimitat. Si penses en els primers concursants de Gran Hermano, eren gent sense feina i que vivia tan precàriament que s'oferien a exposar-se davant de tot un país. I ara som tots com la Maria José d'aquell famós reality show. Tots estem exposats» apunta el músic.

«Sexo, mar y sol»

En una altra de les noves cançons -Sexo, mar y sol- Antonio Luque posa l'accent crític en l'actual model turístic. «Jo visc a la Costa del Sol i encara es fa servir aquest eslògan per atraure més turistes. És com el seu ideal de descans» diu. «Si visquéssim amb menys coses, tots podríem viure com estant de vacances. No calen tants diners. Al final és una mostra més de la meva rebel·lia contra els poderosos, encara que sigui una rebel·lió casolana» afegeix. Sobre la seva aposta per fer política amb les seves lletres, habitualment mitjançant un càlid costumisme quotidià, el cantant, compositor i guitarrista apunta que «no cal esmentar Aznar o González per fer política. La militància a les meves cançons és potser una mica més casolana. El simple fet de no tenir cotxe ja és en si mateix un acte de rebel·lió».

Quant al balanç d'aquestes tres dècades pujant als escenaris i publicant treballs d'estudi, Antonio Luque reconeix que el secret és que el seu pla com a artista «no ha estat mai comercial». «Mai vaig voler formar una banda i veure si triomfàvem, perquè llavors ja ho hauria hagut de deixar fa temps» assenyala amb humor. «Faig música perquè m'agrada fer cançons. Algunes interessen més i d'altres menys. I amb això en faig prou» conclou.