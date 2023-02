La sala La Mirona de Salt i la Fundació Casa de la Música impulsen el Periscopi, un nou cicle musical d'estiu per a artistes emergents. Del 30 de juny al 15 de setembre l'exterior la sala saltenca oferirà una programació amb propostes fora dels circuits habituals que sortirà d'una convocatòria oberta a grups de tot Catalunya.

El Periscopi vol donar visibilitat a artistes de proximitat a qui costa fer-se forat en les programacions de sales, festivals o festes majors. A més, comptarà també amb una part formativa, perquè els alumnes de grau superior en So de l'escola ETECAM faran pràctiques de suport als tècnics de La Mirona.

Totes les actuacions del cicle seran gratuïtes per al públic per facilitar la descoberta d'aquest nou talent, però remunerades amb un import fix per cada músic.

Les inscripcions es tancaran el 24 de febrer i hi tenen cabuda projectes d'autoria, grups de versions, artistes en solitari, duets i bandes. La convocatòria estarà oberta a qualsevol mena de gènere musical.