L’artista empordanès Carles Bros converteix la posidònia en matèria artística a la nova exposició del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Bros, que ha fet de la mar i de la defensa de la pesca tradicional el seu hàbitat creatiu, ara dona una nova vida a la posidònia transformant-la en pigment, en collage, en coure, li dona plasticitat i moviment per fer-ne un objecte artístic i reivindicar-ne la importància.

I és que la posidònia és una de les plantes més rellevants del mar Mediterrani. Al contrari del que molta gent es pensa, no és una alga, sinó una planta amb arrels, amb tija, que fa una flor i dona un fruit, una espècie endèmica de la Mediterrània la presència de la qual és símptoma d’aigües netes.

També és, però, una de les plantes més amenaçades del litoral, atacada per la contaminació, les algues invasores, la pesca més agressiva i també els esports nàutics.

La posidònia, usada durant segles per protegir àmfores i vidres que transportaven els vaixells, és el punt de partida de la mostra de Carles Bros a Torroella de Montgrí. L’exposició compta amb escultures que representen la planta submergida, per una banda, i les formes que adopten les fulles seques de la planta quan són convertides en esferes per l’acció de les onades per una altra. És el cas, d’Arrel de posidònia, la peça amb què Bros va ser finalista del prestigiós premi d’Escultura de la Fundació Vila Casas de l’any 2021.

Les escultures es complementen amb diverses obres, pintures i collages, peces que mostren les diferents etapes de la vida de la posidònia, i tot l’ecosistema marí d’espècies a qui dona protecció la planta.

Posidònia es podrà visitar fins a l’1 de maig, moment que començarà un recorregut itinerant que començarà pel Museu de la Mar de l’Ebre a Amposta i el Museu Marítim de Barcelona, i continuarà per diversos llocs dels països catalans i la Mediterrània.