«Abans a Europa no veia tanta gent al carrer en situació de pobresa»

L’argentina Claudia Piñeiro, que ha passat per Catalunya promocionant El tiempo de las moscas, és una de les escriptores més importants del gènere negre en castellà, guanyadora dels premis Clarín, Sor Juana Inés de la Cruz, Pepe Carvalho, Dashiell Hammett, Valencia Negra, i finalista del Booker 2022

Devia costar, ser de les primeres dones que es dedicaven a la novel·la negra.

No gaire, quan escric no sóc conscient de fer novel·la negra, simplement estic escrivint una novel·la. El que passa és que els meus personatges surten al carrer i troben la violència que la gent troba al carrer. O sigui que la cosa negra me la trobo pel camí. I el fet de ser dona o no ser-ho, no m’afecta gens.

Tanmateix, ara hi ha més dones que s’hi dediquen.

Potser perquè els llocs de poder literaris, els que estableixen què s’ha de llegir, els ocupaven homes. Els jurats dels concursos eren homes que llegien homes, així que a penes apareixien dones, tot i que ja teníem Agatha Christie, P.D. James o Patricia Highsmith, per exemple.

Les dones també maten?

I és clar que sí! Són diferents tipus de crims, generalment és una altra mena de violència. En la novel·la negra més clàssica, la dona solia ser víctima.

O dona fatal, la que porta al protagonista a la perdició...

Em penso que allò eren concepcions imaginàries dels homes respecte de les dones. Hi havia tot un estereotip femení en la novel·la negra, que també s’ha anat modificant. Avui les dones podem ocupar moltíssims rols.

Argentina és negra?

Argentina té llocs foscos. També en té de brillants, però encara ens queden foscors per resoldre. En molts aspectes les coses no ens van gaire bé, per això ens aferrem ales que vam fer bé, com ara haver jutjat els militars, o tenir grans escriptors, científics, músics... futbolistes.

Sabia que sortiria el futbol.

(Riu) Aquesta li havia de passar, que som campions! Quan en tens poc, t’has d’agafar al que tens. El fet és que som un país que no ha acabat de madurar, ens queden coses per resoldre, aconseguir tirar endavant en lloc d’una mica endavant i una mica enrere. I sobretot, resoldre la pobresa, que és del 50%.

Deixi fer, ja els atraparem.

A Europa estic veient molta gent al carrer en situació de molta pobresa, abans no en veia tanta.

És difícil ser dona en un país masclista com Argentina?

A mi em sembla més masclista Espanya que Argentina (riu). Fa anys que tenim lleis que ara comencen a tenir aquí. Ara bé, és cert que a l’Argentina mor cada dia una dona per violència de gènere.

Li agrada el llenguatge inclusiu?

Els canvis en el llenguatge són inevitables quan el llenguatge deixa de nomenar. El llenguatge inclusiu va aparèixer perquè molta gent no es sentia inclosa en l’universal masculí. Ja veurem si es manté. Qui construeix el llenguatge és la gent, però no crec que tornem enrere.

I criminalitzar el piropo? Això a Argentina seria un drama, no imagino un argentí que no en pogués dir.

Depèn. Una cosa és que et diguin que t’has llevat maca, i l’altra que et facin un comentari sobre les tetes. Ara bé, no crec que un home pugui conquistar una dona amb piropos. Avui l’estic matant, eh (riallada)?

Això que em fa sí que és un crim, està ensorrant totes les meves creences.

Ha, ha, és que el piropo ha passat de moda, els homes haureu de buscar altres recursos.