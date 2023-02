Els Goya sotmetran a revisió aquest dissabte la collita del cinema espanyol de l'any. La tradicional gala de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya torna a itinerar i se celebrarà des de Sevilla, amb un rànquing de nominacions que encapçala 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, amb 17 candidatures; seguida de 'Modelo 77', d'Alberto Rodríguez, amb 16. 'Cinco lobitos' i 'Alcarràs', les produccions d'Alauda Ruiz de Azúa i Carla Simón, empaten a 11. Els premis han incrementat de quatre a cinc els nominats per categoria. Els actors Clara Lago i Antonio de la Torre faran de mestres de cerimònia. La gala servirà per retre homenatge a Carlos Saura, mort aquest divendres, i que havia de rebre el Goya d'Honor.

'Cerdita' i 'Los renglones torcidos de dios' aspiren a 6 estatuetes; 'En los márgenes' i 'Irati', amb 5 nominacions; 'Mantícora', amb 4; i 'La maternal', 'La piedad' i 'Un año, una noche', d'Isaki Lacuesta, amb 3, completen el llistat de pel·lícules més ben posicionades.

Per categories, en la cursa pel Goya a millor pel·lícula hi ha les cintes 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'La maternal' i 'Modelo 77', mentre que en la categoria de millor direcció hi ha Carla Simón, Rodrigo Sorogoyen, Pilar Palomero (per 'La maternal'), Carlos Vermut (per 'Mantícora') i Alberto Rodríguez. 'El sostre groc', d'Isabel Coixet, aspira al Goya a millor documental.

Quant a la direcció novell, hi aspiren els directors Carlota Pereda per 'Cerdita'; Alauda Ruiz de Azúa per 'Cinco lobitos'; Elena López Riera per 'El agua', Juan Diego Botto per 'En los márgenes'; i Mikel Gurrea per 'Suro', un film que suma dues nominacions, juntament amb la de Vicky Luengo com a millor actriu protagonista. La catalana competirà amb Marina Foïs pel seu paper al film de Rodrigo Sorogoyen; Laia Costa per 'Cinco lobitos'; Anna Castillo per 'Girasoles silvestres' (la cinta de Jaime Rosales que només obté aquesta nominació); i Bárbara Lennie per 'Los renglones torcidos de Dios'.

Per la seva banda, Denis Ménochet ('As bestas'), Luis Tosar ('En los márgenes'), Nacho Sánchez ('Mantícora'), i Javier Gutiérrez i Miguel Herrán (tots dos pel seu paper a 'Modelo 77, aspiren a endur-se el Goya a millor actor protagonista.

En la categoria de millor actriu de repartiment hi ha Marie Colomb ('As bestas'), Carmen Machi ('Cerdita'), Susi Sánchez ('Cinco Lobitos'), Penélope Cruz ('En los márgenes') i Ángela Cervantes ('La maternal'). Quant a la masculina, els membres de l'Acadèmia de Cinema Espanyol han nominat a Diego Anido i Luis Zahera (tots dos, pel film que lidera les nominacions, 'As bestas'), Ramón Barea ('Cinco lobitos'), Fernando Tejero i Jesús Carroza, per 'Modelo 77'.

'Alcarràs' destaca entre les interpretacions revelació

És en les categories de millors interpretacions revelació en què destaca 'Alcarràs', un film que compta íntegrament amb un elenc no professional, amb la nominació a Ana Otín, que es disputarà el Goya amb Laura Galán ('Cerdita'), Luna Pamies ('El agua'), Valèria Sorolla ('La consagración de la primavera') i Zoe Stein ('Mantícora').

Albert Bosch i Jordi Pujol Dolcet, dos dels protagonistes del film de Carla Simón, es disputaran el de millor actor revelació amb Mikel Bustamante ('Cinco lobitos'), Christian Checa ('En los márgenes') i Telmo Irureta ('La consagración de la primavera').

Pòquer de noms entre els lliuradors i actuacions musicals

La cerimònia comptarà amb noms del cinema espanyol com a lliuradors de premis. Destaquen Carmen Maura, Penélope Cruz, Blanca Portillo, Nora Navas, Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia, J.A. Bayona, Isabel Coixet o Mitra Farahani, al costat de Leticia Dolera, Daniel Sánchez Arévalo, Clara Roquet, Mar Coll Jordi Évole o C. Tangana.

Petra Martínez, Aitana Sánchez-Gijón, Ariadna Gil, Betlem Cuesta, Elena Irureta, Milena Smit, Betlem Rueda, Carolina Yuste, Anabel Alonso, Carla Quílez, Ingrid Garcia-Jonsson, Amaia Salamanca, Miren Ibarguren, Berta Vázquez, Miriam Toni Acosta, Luna Fulgencio, Cecilia Suárez, Antonio Dechent, Eneko Sagardoy, David Verdaguer, Tamar Novas, Alberto Ammann, Álvaro Morte, Martiño Rivas, Àlex González, Arturo Valls i Carlos Cuevas també intervindran a la gala, en què les cantants India Martínez i María José Llergo lliuraran el Goya a la Millor cançó original.

La nit del cinema espanyol comptarà amb les actuacions de Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarricadelafuente i Bely Basarte, Els Goya celebraran els 37 anys amb la pràctica totalitat dels professionals amb opció a premi, un total de 259.