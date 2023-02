El 6 de març de 2022, ara farà un any, el músic, poeta i escriptor Pau Riba moria a casa seva a conseqüència d’un càncer que li havien detectat uns mesos abans. Per recordar la seva obra i figura, coincidint amb aquesta efemèride, l’Espai Libelista de Calonge va acollir ahir a la tarda un sentit homenatge en el qual es van presentar dos llibres vinculats al llegat de l’autor de cançons tan emblemàtiques com Nina de Porcellana. Per una banda, Trànsit. Prosopopeia de la infància, una obra que inclou poemes il·lustrats per Mercè Riba, germana de l’artista i que es va editar per primera vegada, en una edició limitada, als anys vuitanta. Per l’altra, Pau Riba en 20 cançons, un llibre a tall d’autobiografia obra de l’escriptor i editor de Torroella de Montgrí Ramon Moreno. Ambdós llibres han estat publicats per Edicions Cal·lígraf.

«Resseguir la seva trajectòria musical i poètica, partint de les seves cançons. La intenció era que aquesta carrera fos explicada amb les seves pròpies paraules. Per aquest motiu, els temes ja els va seleccionar ell mateix, al costat del seu entorn més pròxim» detalla Ramon Moreno sobre l’objectiu d’un llibre ara rellançat, però que es va publicar originalment la tardor de 2018. Segons apunta el també editor d’Edicions Cal·lígraf, el llibre «inclou moltes hores de conversa amb en Pau. Ha acabat sent com una biografia», atès, que segons detalla, «més enllà de la que la Marta Bonet va publicar el 1993 no hi havia res més». «Les vint cançons marquen un recorregut de la seva trajectòria des de l’inici de tot, quan feia de taxista, després amb el Grup de Folk, la seva etapa més rockera, la seva estada a Formentera i com, quan torna, s’electrifica. El llibre va resseguint totes les seves etapes fins a arribar al final, quan va col·laborar amb els seus fills, a través de Pastora» explica l’autor. «A banda de situar cada cançó en el seu context, l’obra també aborda la seva pròpia evolució musical» afegeix.

Respecte a l’altre llibre, publicat originalment el passat mes de setembre, Moreno assenyala que es tracta de la reedició d’una obra publicada en una edició molt limitada en la dècada dels vuitanta. «Es va editar l’any 1985 com a llibre de bibliòfil de gran format amb textos de Pau Riba i dibuixos a llapis i gravats de Mercè Riba. Se’n va fer un tiratge de 50 exemplars, numerats i signats, que va ser comercialitzat a través del circuit de les galeries d’art» recorda. «Coincidint amb la celebració del desè aniversari d’Edicions Cal·lígraf, vam decidir recuperar aquesta obra amb una edició més accessible. També era, d’una banda, un homenatge al mateix Pau, que va morir el març de l’any passat, i de l’altra, una manera de commemorar els nostres deu anys» explica l’editor. L’obra inclou poemes escrits per Pau Riba que s’acompanyen d’il·lustracions realitzades per la seva germana, que també és al capdavant de l’editorial alt-empordanesa.

El PauRiba més íntim

La doble presentació celebrada ahir a Calonge va servir per reivindicar i realçar el llegat d’un Pau Riba que mai va deixar de produir art. «La seva mort té aquella cosa que sempre sol passar en el món de la cultura, i és que marca un punt i a part i converteix el personatge en una icona. La seva mort va obligar a fer una mirada més global a la seva obra, anant més enllà de la música» recalca l’editor. Al llarg de l’homenatge, que va comptar també amb la presència de Mercè Riba, es va voler posar èmfasi en el bast llegat deixat per l’artista, al mateix temps que es va recordar la seva part més personal, afable i pròxima.