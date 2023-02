El FestivalAcoustic Vell celebrarà el pròxim cap de setmana (divendres 17 i dissabte 18 de febrer) la seva 13a edició alCentreCívic Barri Vell-Mercadal de Girona. En aquesta primera edició de l’any, el certamen cultural gratuït i multidisciplinari organitzat per l’AssociacióMagic Room amb el suport de l’Ajuntament de Girona i la col·laboració especial del Minifestival de Música Independent de Barcelona, acollirà sis propostes de música, poesia, videoart o il·lustració.

L’espectacle 1000 segundos de GabrielEscobar Martín obrirà aquesta edició el divendres a partir de les 18.30 h. Tot seguit, a les 18.45 h, pujaran a l’escenari el duet poètic format per Clara Centenera i Alejandro Santaflorentina, amb una proposta que porta per títol Poesía Animal. La primera jornada del festival la clouran a les 19.45 h Pale Moon, el duo de pop amb tocs de psicodèlia format per l’islandès Árni Guðjónsson i la russa, nascuda a Sibèria, Natalia Sushchenko. El projecte establert a Barcelona presentarà els temes de LemonTree, el seu primer disc d’estudi.

El mostrari de criatures divertides i aterridores de Pelodeperro, en forma d’exposició, inaugurarà a les 18.30 h una segona jornada que també comptarà amb una performance a càrrec del col·lectiu 4 Virgins, a les 18.45 h. Aquesta primera edició de l’any de l’Acoustic Vell es tancarà a partir de les 19.45 h amb l’actuació de Cotton Trio, el projecte musical liderat per l’artista barceloní d’ascendència sud-coreana Hun Deok Lee, que portarà fins al cor del BarriVell de Girona la seva elegant proposta a base de folk delicat i transparent.