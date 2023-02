Circ social a Olot: una eina educadora i transformadora

A principi dels anys 80 del segle passat i entorn de la idea de l’anomenat Nou Circ o Circ Contemporani es van iniciar en diferents llocs del món projectes on el circ es convertia en una eina educativa per a l’apoderament de persones i comunitats en situacions de desigualtat social. Experiències com les de la Ecole du Cirque de Brussel·les, l’Ateneu Popular 9 Barris o la de Cirque du Monde de Cirque du Soleil són clars exemples. Amb els anys, iniciatives pioneres com aquelles han anat estenent-se i han convertit l’art circense en un referent la inclusió social.

Amb una idea similar, l’Ajuntament d’Olot, l’Associació GiraCirc i l’Associació Desperta Espurnes col·laboren per tirar endavant una nova edició del Circ Social, un projecte que permet formar joves en l’àmbit del circ, i busca potenciar la inclusió social, la salut emocional i psicològica així com augmentar l’autoestima, seguretat i potenciar el treball en equip. Durant el 2022, un total de 7 joves -dues adolescents nouvingudes amb referents familiars al territori, quatre joves procedents dels Serveis d’Infància gestionats per Suara i una veïna de Riudaura- van participar de les sessions formant-se en arc, malabars, cordes i altres disciplines de circ. Gairebé tots repetiran en la segona edició d’aquesta formació que arrenca aquest mes. S’espera que una desena de joves puguin formar-ne part. Es portaran a terme 24 sessions gratuïtes de dues hores cada una i es posarà especial èmfasi en la formació d’aeris -trapezis i teles- interpretació, clown i malabars. La formació s’ofereix a l’edifici de l’antiga Hidroelèctrica, propietat municipal i que actualment utilitzen els Xerrics d’Olot com a local social i va a càrrec de Jordi Planella, d’Arrian Produccions, que s’encarregarà de la vessant de clown i d’una membre de la Cooperativa de Circ de Catalunya per a les disciplines aèries. Els tallers es tornaran a portar a terme els dimecres i dijous de 17.30 a 19.30 hores. A part, tal com l’any passat, els participants podran tornar a mostrar els coneixements adquirits al Festival GiraCirc de Collsuspina que enguany arriba a la seva vuitena edició. Així els participants poden conèixer de primera mà el context artístic professional del món del circ així com les possibles sortides professionals. Un grup heterogeni La formació està destinada a joves amb i sense risc d’exclusió social, incidint principalment en la inclusió per donar sentit a una formació que va més enllà d’estigmes i idees preconcebudes. D’aquesta manera, els participants seran un grup heterogeni format per joves provinents de centres gestionats per la Cooperativa Suara, joves nouvinguts a Olot i la Garrotxa i joves nascuts a la comarca. La iniciativa disposa del suport i finançament de la Cooperativa Suara que s’encarrega d’aportar els recursos necessaris per adquirir el material tècnic especialitzat i cobrir les hores dels professionals formadors. Olot ha estat la primera ciutat on s’ha desplegat el projecte fora de la comarca del Moianès, on va néixer la iniciativa. L’objectiu és poder-hi donar continuïtat de cara als pròxims anys construint noves oportunitats educatives, formatives i de creixement personal per als joves d’Olot i de la comarca. Reconeixement de la Nit de Circ El passat 21 de desembre de 2022, dins de la Nit de Circ dels Premis Zirkólika, celebrada al Mercat de les Flors de Barcelona, el Festival Giracirc va ser reconegut amb el guardó en la categoria «Millor iniciativa per la projecció del Circ i la Formació» després de vuit anys de treball consolidant el circuit cultural de circ a Collsuspina.