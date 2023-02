«Necessitem una segona renaixença amb esperit renovador i de futur»

Per què ha escrit aquesta obra? Per què ara?

Vaig publicar un article el setembre del 2021 al diari Ara que parlava de la situació del català a les aules. Aquell mateix dia em va trucar la Montse Ayats, llavors editora d’Eumo, per animar-me a aprofundir en el tema en forma de llibre. De seguida li vaig dir que sí, perquè també necessitava explicar-ho. La meva experiència sé que és plenament compartida per molts companys de professió.

Li hauria agradat ser simplement un bon professor de català, aplicat i responsable, i no, com diu al llibre, «el salvador d’una llengua mil·lenària»?

Sí. Jo no vull treballar sota aquesta pressió, perquè no tinc més recursos que els meus coneixements, els meus alumnes i unes quantes -poques- hores de classe a la setmana. Tot i així, els de català fem miracles. Però això és feina de tothom, de moltes individualitats, sobretot dels que poden prendre decisions que canviïn la mala dinàmica actual.

Se senten desemparats?

Totalment. En alguns centres som els únics que defensem la llengua.

«De sobte, ens hem adonat que a Catalunya els joves utilitzen poc el català, tot i haver-ne fet l’escolarització». Per què hem trigat tant a adonar-nos-en?

El primer punt i més greu és que mai els responsables d’Educació han preguntat als docents com veiem les coses. No els interessa la realitat a peu d’aula. Viuen en el món de les idees que surten en un despatx. Es pensen que amb defensar una llei al Parlament ja n’hi ha prou. Doncs no. Sense un seguiment, la immersió no es compleix; al contrari, en alguns centres la llengua vehicular entre alumnes, famílies i professors és directament el castellà. Els alumnes passen tota l’escolarització, on, en teoria, aprenen i aproven el català, però no el fan servir mai. Fora de l’àmbit acadèmic, alguns fa tant de temps que no el parlen, que els fa vergonya utilitzar-lo.

Tots els docents, sigui quina sigui la matèria que imparteixen, són professors de llengua?

Sí. És molt important que ho sàpiguen. Totes les proves haurien de tenir en compte la correcció i l’expressió. Si ho féssim de manera coordinada i sistemàtica, molts alumnes es traurien de sobre les faltes molt abans. I potser per sempre.

En el llibre queda clar que el futur de la llengua és a les aules, però també, i de manera molt especial, al carrer.

A les aules, la formació i les pràctiques. Al carrer, el món laboral és la prova de foc del català. També ha de servir per viure i relacionar-te.

Respongui una pregunta que vostè mateix formula en un dels escrits: «La pregunta que ens hauríem de fer els catalanoparlants és: pel fet de semblar-nos estrangers, creiem que estan incapacitats per entendre i per parlar el català? No, oi? Llavors, per què sempre els parlem en castellà?»

Això em desespera. Després diuen que el català no serveix per a res i tenen raó. De fet, estan desitjant demostrar-nos que l’han après i que el parlen prou bé. Demostrar-ho els dona una satisfacció immensa i nosaltres els neguem la majoria de vegades aquesta possibilitat, simplement perquè tenen trets racials i ens salta automàticament el castellà. Pel que fa als nouvinguts, és molt important que vegin que si parlen bé el català aquí, els considerem un dels nostres. Això ho hem de potenciar molt més, perquè és un argument integrador, respectuós i positiu.

Malgrat tot, té confiança en el futur del català. Quines són les seves receptes?

Parlar sempre que es pugui en català ja és un gran pas que no fan la majoria de catalanoparlants. Potencialment, tots els que han estat escolaritzats aquí l’han d’entendre i fins i tot parlar. Els hem de demostrar que saber-lo serveix per alguna cosa. L’efecte és contagiós. Si escoltem més el català a tot arreu, tindrem una altra percepció de la situació de la llengua.

Cal allunyar-se, doncs, d’actituds pessimistes i negatives...

Ningú vol anar al bàndol dels perdedors. Per això proposo l’acció en positiu. I demostrar als joves que podem estar en sintonia amb les seves necessitats i fer-ho en català. Necessitem una segona renaixença amb esperit renovador i de futur.