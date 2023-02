El festival de dansa urbana Sóc sortirà al carrer en la seva segona edició, que se celebrarà el 25 de març, i programarà exhibicions i activitats gratuïtes a l’espai públic a Torroella de Montgrí. Durant el matí, de les 11.00 a les 13.30h, tindran lloc diverses activitats a la Plaça de la Vila amb l’actuació de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Torroella, una classe oberta de swing i diverses actuacions de dansa urbana, així com activitats lúdiques i d’animació que pretenen promoure la divulgació de la dansa urbana.

L’espectacle central del festival tindrà lloc el mateix dia 25 de març, a les 19.30, a l’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, amb la participació de més de 200 ballarins i ballarines de companyies, la majoria adolescents, de dansa amateurs o semiprofessionals de tot Catalunya. Fusionant danses urbanes amb altres estils, com la dansa contemporània, el públic podrà gaudir de les coreografies de Dancescape, Dreamers, Boogie Squad, Fabulous Funkers, SN Company, Be Human Then Dancer, Komorebi, KiDancers, Tempo Centre de Dansa, The Wonders i Ke-Rule Dance Company. Les entrades per aquest espectacle estan pràcticament exhaurides i només en queden una cinquantena.

El festival manté el seu esperit inicial d’esdevenir una plataforma on les companyies de dansa amateurs o semiprofessionals mostrin al públic la creativitat dels seus joves ballarins i ballarines, tot donant a conèixer la seva proposta artística.

La cloenda

La clausura de la segona edició del festival anirà a càrrec de la companyia professional de danses urbanes Kampai. Aquest col·lectiu s’ha consolidat com una formació de referència en dansa urbana a casa nostra i les seves peces s’han programat a festivals com el Sismògraf d’Olot o el HOP de Barcelona.

El festival està impulsat per l’Espai Ter i tres centres de dansa de les comarques gironines: Like a Dream Centre de dansa de Jèssica Cuenca, de Riudellots de la Selva; Tempo centre de dansa de Laura Rovira, de Vilobí d’Onyar, i Wondernow - La nau del moviment de Susanna Ros, de Santa Coloma de Farners.