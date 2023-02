El dissabte 23 de maig de 1981, un grup d'homes armats va entrar a l'edifici del Banc Central de Plaça Catalunya de Barcelona. El que va començar com un més dels molts atracaments a entitats bancàries que es produïen en aquesta època a Espanya, va acabar sent un dels capítols més foscos de la Transició, a causa d'una sèrie de circumstàncies mai aclarides. Entre elles, el desconcertant comunicat que els assaltants havien deixat a la policia en una cabina de telèfon de la ciutat. En aquest document, exigien l'alliberament de Pedro Mas Oliver, Ignacio San Martín, Luis Torres Rojas i Antonio Tejero, tots ells implicats en el cop d'estat d'aquest any i als quals definien com "herois del 23 de febrer".

Tot i que des del primer moment la redacció del text, el modus operandi dels assaltants, i fins i tot els detalls de la seva vestimenta -com el taló cubà de les botes que vestien- van convèncer als membres del departament d'atracaments de la policia de Barcelona i al fiscal de guàrdia, Alejandro del Toro, de què es tractava d'un assalt comès per delinqüents comuns, instàncies superiors van decidir apartar-los de la investigació i considerar-ho una acció amb intencions polítiques protagonitzada per membres de la Guàrdia Civil.

A partir d'aquest moment, es va organitzar un gabinet de crisi amb representants del govern de la nació, de l'ajuntament de la ciutat, de la policia, l'exèrcit i la guàrdia civil que, lluny de treballar en comú per solucionar el problema, van mostrar una esbalaïdora falta de coordinació -quan no de lleialtat- que va arribar, fins i tot, a desatendre les peticions dels GEO, la qual cosa va sumir les negociacions en un caos delirant.

"Una persona va trucar al banc i va demanar parlar amb un dels ostatges per preguntar-li si li tenia preparat el pressupost de la reforma de casa seva" Mar Padilla - autora d' 'Assalt al Banc Central'

"Quan van arribar els GEO només van demanar dues o tres coses. Per exemple, que només hi hagués un interlocutor i que es tallessin les línies de telèfon amb el banc. Eren mesures que semblen de primer de seguretat, però els van dir que no. Això va fer que particulars truquessin al banc, com una persona que va demanar parlar amb un dels ostatges per preguntar-li si li tenia preparat el pressupost de la reforma de casa seva. Tampoc van faltar els mitjans de comunicació, que van demanar parlar amb els assaltants, fins al punt d'aconseguir que el cap de la banda entrés en antena en directe. Van ser unes decisions molt poc encertades, fruit de l'adolescència que vivia la mateixa democràcia i de la falta d'experiència del govern a l'hora de gestionar una crisi inèdita en aquell moment", explica Mar Padilla, autora d'Assalt al Banc Central. Un assaig o, com ella prefereix cridar-lo, un "reportatge periodístic llarg", que acaba de ser publicat per Llibres del KO perquè "els diaris ja no publiquen aquest tipus de treballs".

Una tasca pendent

Malgrat la seva transcendència en la història recent d'Espanya, gairebé no hi ha investigacions sobre l'assalt al Banc Central per, entre altres motius, les limitacions que la Llei de secrets oficials estableix en referència a temes com el cop d'estat del 23-F, la guerra bruta contra ETA, l'incendi de l'Hotel Corona d'Aragó o l'assalt al Banc Central.

"La pregunta de per què no s'ha investigat més aquest succés ha d'anar, no cap a les autoritats, sinó cap als periodistes: per què ningú no es va posar abans a escriure sobre aquest cas?"

"Cap dels diferents governs ha volgut impulsar una investigació sobre el tema perquè no és un relat que els permeti posar-se medalles. Per això, crec que la pregunta de per què no s'ha investigat més aquest succés ha d'anar, no cap a les autoritats, sinó cap als periodistes: per què no es va posar ningú abans a escriure sobre aquest cas? Soledad Gallego Díaz em va dir que ells, a El País, havien posat a algun equip a treballar en el tema, però que mai havien aconseguit esbrinar res. Per això vaig començar a investigar pel meu compte i risc, fins i tot sense saber si el llibre s'acabaria publicant", recorda Padilla.

Fascinada per la història, la periodista va portar el projecte a Llibres del KO, que van mostrar interès, però van posar una condició: sense José Juan Martínez, cervell de l'assalt, el llibre no tenia sentit. "En una llibreria de segona mà de Barcelona vaig trobar 'Algunos me llaman el Rubio', una biografia de José Juan Martínez escrita per Juan M. Velázquez, un professor de dret de Donosti, que havia coincidit amb ell quan havia anat a donar unes xerrades a la presó. El primer viatge que vaig fer, sense ni tan sols saber si el llibre s'anava a fer, va ser justament a aquesta ciutat perquè volia parlar amb ell en persona, explicar-li el que volia fer i demanar-li el contacte de 'El Rubio'. Algú podria dir, 'haver-li enviat un e-mail', però hi ha coses que crec que cal fer-les cara a cara. Velázquez em va escoltar molt amable i em va dir que ell li ho explicaria a José Juan. Si li donava l'autorització, em passava el seu contacte. A partir d'aquí, el llibre va començar a ser una realitat".

El número u

José Juan Martínez, 'El Rubio', com era conegut entre la policia de la secció d'atracaments, o 'Número u', com se'l va denominar durant l'assalt al Banc Central, era un delinqüent amb un ampli historial en robatoris, especialment en entitats bancàries del sud de França. A més, en els primers anys de la democràcia, Martínez havia estat estretament vinculat amb el moviment anarquista, el qual vivia un dels seus moments de màxima esplendor des de l'època de la Segona República. Tant és així que les autoritats van decidir desactivar aquesta organització política iniciant una campanya de criminalització de l'anarquisme a través de fets com l'atemptat contra la sala Scala de Barcelona, un muntatge policial que pretenia acusar militants llibertaris d'haver provocat un incendi en el qual van morir quatre treballadors.

No obstant això, la inspiració per a dur a terme l'assalt al Banc Central no va tenir el seu origen en les gestes dels anarquistes expropiadors com Durruti, Ascaso i García Oliver, sinó d'un punt ideològic diametralment oposat. Segons va afirmar José Juan Martínez en la seva primera declaració davant la policia després de ser detingut, una persona vinculada a la ultradreta l'havia contractat per a entrar al Banc Central i rescatar uns documents relacionats amb el 23-F que es guardaven en una de les caixes de seguretat de l'entitat. Per aquest treball, 'El Rubio' hauria percebut un milió de dòlars, al qual hauria pogut sumar tots els diners que ell i la seva banda haguessin pogut treure del banc, amb un fons de prop de cinc-cents milions de pessetes aquell dia [al voltant de tres milions d'euros, en valor de l'època]. També formava part del pla fer públic aquest comunicat en suport als responsables del 23-F i l'exigència que se'ls posessin a la seva disposició dos avions —un per als atracadors i un altre per a Tejero i els seus companys—, amb destinació a l'Argentina.

"El Rubio em va explicar que, quan els van dir que creien que eren guàrdies civils, ells van al·lucinar. Mai va negar ni afirmar res, però sí que va saber veure la importància que ho continuessin creient"

"Uns mesos abans s'havia produït l'assalt al Congrés dels Diputats, per la qual cosa hi havia una psicosi molt gran sobre el que podien fer alguns membres de la Guàrdia Civil contraris a la democràcia". Això, sumat a les lluites entre les diferents forces de l'Estat, va fer que, encara que 'El Rubio' i la banda en cap moment es van identificar com a guàrdies civils, es pensés que realment eren membres d'aquest cos. "'El Rubio' em va explicar que, quan els van dir que creien que eren guàrdies civils, ells van al·lucinar, però si bé ell mai ho va negar ni ho va afirmar, sí que va saber llegir la situació i veure la importància que tenia que ho continuessin creient. De broma, ell em deia que, en el fons, ell sí que era fill del cos, però 'del cos de la meva mare'", recorda Padilla.

Entrar per la porta, sortir per un túnel

En contra del que es demanava en el comunicat, 'El Rubio' i la seva banda sempre van tenir clar que no sortirien del banc escortats per la policia ni abandonarien el país rumb a l'Argentina en un avió. La seva intenció era fer-se amb el botí i fugir de l'edifici pels embornals, per a això comptaven amb perforadores i un pla que, quan van començar a fer el túnel, van comprovar que estava desactualitzat. On en principi havia d'haver-hi una paret de formigó fàcilment practicable, van trobar una paret de roca que va destrossar la maquinària i va provocar que, poc després d'haver entrat en el banc, els atracadors comprenguessin que estaven atrapats sense sortida.

A mesura que transcorria el cap de setmana, resultava evident que era qüestió de temps una intervenció per part dels GEO per a posar fi a l'atracament. "Quan es va produir el 23-F també es va valorar l'entrada dels GEO a l'edifici del Congrés. No obstant això, després d'estudiar la gent que hi havia, on estava situat cadascun i tots els altres detalls, van arribar a la conclusió que la intervenció provocaria centenars de morts. En definitiva, alliberaves el Congrés, però et quedaves sense Govern i oposició, així que es va descartar. En el cas del Banc Central no va succeir el mateix".

El diumenge a la tarda, un ostatge que s'havia mantingut ocult durant tot l'assalt es va trobar de manera fortuïta a la terrassa de l'edifici del banc amb un dels delinqüents que, a més, era encunyat de 'El Rubio' i germà d'uns altres dels membres de la banda. "Són dues persones que coincideixen en un lloc estrany en un moment raríssim i que acaben parlant dels seus fills, la qual cosa no deixa de ser molt curiós. El segrestador anava armat, però no de manera amenaçadora, i, en un moment donat, un dels GEO dispara i mata a l'assaltant", recorda Padilla.

La decisió d'ultimar al segrestador va estar a punt de provocar una catàstrofe. El germà del mort va protagonitzar escenes de gran nerviosisme i els ostatges van arribar a témer per la seva vida. No obstant això, aprofitant el desconcert, els GEO van irrompre l'edifici, provocant que els segrestadors intentessin fugir camuflats entre els ostatges als quals, prèviament, van treure les seves jaquetes i jerseis i van col·locar els seus passamuntanyes per a confondre als policies, encara que amb poc èxit. Una vegada fora, 'El Rubio' i els seus col·laboradors van ser reconeguts pels agents i traslladats a comissaria.

De la revolució a la jubilació

Entre les moltes aportacions a 'Assalt al Banc Central' estan els interessants testimonis recaptats per Mar Padilla. Entre ells s'inclouen, a més del de José Juan Martínez, el d'alguns ostatges, la trajectòria vital dels quals llança un curiós paral·lelisme amb l'evolució de la democràcia espanyola: tots els consultats eren membres de partits revolucionaris i el seu objectiu a l'hora d'entrar a treballar al banc era fer 'entrisme'. En altres paraules, convèncer políticament als seus companys per perforar el sistema des de dins fins a fer-lo caure. No obstant això, la vida i el pragmatisme es van imposar a la utopia i els anhels revolucionaris es van anar sufocant fins que, finalment, molts d'ells van acabar jubilant-se en l'entitat.

"Vaig arribar a les víctimes revisant molta hemeroteca, perquè en les notícies de l'època sortien els seus noms i algunes referències que indicaven d'on eren o on podien estar. Una d'elles tenia un vincle amb el partit d'Ada Colau al Maresme, així que vaig trucar als Comuns del Masnou i em van passar el seu contacte. Un altre ostatge era un dels representants de Comissions Obreres del banc, vaig trucar al sindicat i el vaig trobar. El que em va sorprendre molt va ser que les tres víctimes a les quals vaig entrevistar havien militat en partits d'extrema esquerra i, encara que no sé si dona per a fer una estadística, sí que mostra com es va passar en molt poc temps de la utopia al desencantament perquè, amb tot això dels 'pares de la Constitució', va quedar molt clar des del principi que, en aquesta nova democràcia, tot era molt paternalista i estava tot molt tutelat".

Quatre dècades després dels successos de maig de 1981, encara queden molts fets sense esclarir sobre el que va envoltar a l'assalt al Banc Central, l'atracament amb més ostatges de la història de la delinqüència espanyola i de l'edifici de la qual els protagonistes —condemnats a penes entre trenta i quaranta anys de presó, reduïdes gràcies a la redempció prevista en el codi de 1973—, no van poder treure ni una pesseta.

"En el llibre explico que l'únic que parla de la maleta amb els documents del 23-F i que diu haver cobrat els diners de l'encàrrec és 'El Rubio' que, d'altra banda, mai ha aportat cap prova d'això, encara que se li hagi demanat. També cal tenir en compte que 'El Rubio' i la seva banda eren lladres de bancs, motiu pel qual robar un banc era una cosa dins la normalitat per a ells. D'altra banda, si s'analitza el moment polític, tampoc es pot descartar que alguna persona o grup amb ànsies involucionistes aprofités un fet com aquest per a tirar gasolina al foc. Per tot això, l'únic que realment sap si té un repòquer o tan sols una parella és 'El Rubio' i la persona que li va fer el suposat encàrrec. El que no m'acaba de convèncer és que tot el que va passar aquest cap de setmana fos únicament un intent de robatori que va sortir malament", conclou Mar Padilla.