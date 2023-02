El Ferrish Fest torna aquest disssabte a la sala La Mirona de Salt per recordar el músic Ferran Bonet (1977-2015), el baixista de Bullitt i Without. Els caps de cartell de la sisena edició del festival són els nord-americans Teenage Bottlerocket, una banda que forma part del segell Fat Wreck Chrods de Fat Mike, el baixista de Nofx.

També hi actuaran els bascos Adrenalized i com a representació local, Super Heavy Bricks, presentant el seu disc de debut; Againsters amb ex components de Budellam o Subterranian Kids i La Tosca Brava.

Com és habitual, aquesta cita nascuda el 2017 unirà dues de les grans passions de Bonet, conegut com a Ferrish pels seus amics: el punk i l'skate. L'associació Ferrish Fest muntarà un skatepark a dins la sala i organitza un torneig obert d'skate.

A més, la plataforma Hardcore Hits Cancer, dedicada a ajudar els malalts de càncer, tindrà un estand al festival per divulgar la seva feina.

L'obertura de portes serà a les 18.30 i les entrades ja estan a la venda per 20 euros de forma anticipada i 25 a taquilla.