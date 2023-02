Els referents del country alternatiu, Wilco, actuaran aquest estiu al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Wilco mostra una música que té arrels americanes, però incorporen sonoritats avantguardistes. Els americans faran parada al certamen musical de Sant Feliu de Guíxols el 14 d'agost a l'escenari del Guíxols Arena per presentar 'Cruel Country', que van publicar el 2022. A més, prometen recuperar part del seu repertori més conegut durant el concert. Aquesta nova cita se suma als altres artistes ja anunciats per la pròxima edició del Porta Ferrada com ara Ben Harper, Ludovico Einaudi o Jorge Drexler. Les entrades ja estan a la venda i van dels 45 als 55 euros en funció de la ubicació.