Els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona han rebut 88 candidatures per a la seva 25a edició. S’han presentat 49 obres a la categoria d’Arquitectures, 21 a Interiors, deu a Paisatges i vuit a Efímers. El jurat, format pels arquitectesJoão Mendes Ribeiro com a president i Fuensanta Nieto i Michèle Orliac com a vocals, farà públics els finalistes el 27 d’abril i els premiats es coneixeran el 2 de juny. La votació del premi de l’Opinió, escollit per la ciutadania, serà del 6 de març al 26 d’abril.

Dels 49 projectes presentats a Arquitectures, 25 són restauracions o reformes i 24 són obra nova. Per tipologia, 31 corresponen a habitatges unifamiliars aïllats, tres són entre mitgeres i un és plurifamiliar. També hi ha tres centres educatius, tres museus, un auditori, una clínica i uns banys termals, un restaurant, una església i un despatx. A la categoria d’Interiors, on l’accent de les obres recau en el tractament de l’espai interior, hi ha 12 habitatges, tres restaurants, dues oficines, un complex esportiu, un centre veterinari, un magatzem i una fleca. Els arquitectes premien el nou tanatori i el primer bloc de fusta de Girona Pel que fa a Paisatges, que inclou obres en carrers i places o espais naturals, dos són obres de paisatge i adequació d’espais exteriors, dos mostren la urbanització d’espais urbans, dos més són uns miradors, hi ha un jardí, un pont, una torre de rem, i un pati. Pel que fa als Espais Efímers, s’hi poden trobar intervencions del Lluèrnia d’Olot, el Flors i Violes de Palafrugell o l’Art Gavarres. 25a edició Aquest 2023 els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona arriben a la seva 25a edició havent esdevingut un referent entre els professionals de l’arquitectura i la construcció. Convocats per primera vegada l’any 1997 per mostrar la qualitat i el rigor de la tasca professional i l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la demarcació, els premis són la memòria viva de l’evolució dels projectes duts a terme durant les últimes dues dècades a la província de Girona, ja que en el decurs de tots aquests anys, s’han seleccionat més de 600 obres de les quals 138 han estat premiades. Per commemorar aquest aniversari, durant tot l’any 2023 s’han programat diverses activitats en tot el territori gironí per ensenyar les obres de l’edició en curs, però també per recordar les obres de les 24 edicions anteriors, que s’aniran desvetllant en el seu moment. En el portal dels Premis www.premisarquitecturagirona.cat es poden consultar totes les obres seleccionades i premiades des del 1997, així com totes les accions que es durant a terme durant aquest any.