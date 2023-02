En un temps que avui ja no es pot entendre igual, a Raquel Welch la van batejar com El Cos. La seva presència a Fa un milió d’anys (1966), curiosa pel·lícula d’aventures i erotisme en temps prehistòrics, hi va tenir molt a veure. L’actriu, nascuda Jo Raquel Tejada a Chicago, va morir ahir als 82 anys. Va debutar al cinema el 1964 a Una casa no és una llar, pel·lícula que va comptar amb una bella cançó principal, A house is not a home, composta pel també recentment mort Burt Bacharach.

Dos anys després, després de diverses intervencions televisives, Welch es va convertir en una de les sex symbol dels 60 amb l’esmentada Fa un milió d’anys. Va rodar gairebé alhora una altra de les seves pel·lícules mítiques, Viatge al·lucinant, també aventura, aquesta vegada mèdica i miniaturitzada: Welch és un dels membres d’un equip mèdic reduït de mida i introduït dins del cos d’un malalt per reduir-li el càncer. Va aparèixer a algunes característiques coproduccions europees i eròtiques de l’època, com L’ofici més vell del món i Les quatre bruixes, i la seva repercussió va ser tan important que un dels seus films va ser estrenat a Espanya utilitzant el seu nom de pila, Raquel i els seus brivalls (1968), una comèdia d’atracaments amb un títol original ben diferent, El botí més gran del món. El mateix va succeir amb Fathom (1967), una comèdia d’espionatge ambientada a Màlaga que a Espanya va tenir un títol que semblava un homenatge a l’actriu: Guapa, intrèpida i espia. Va protagonitzar altres fites menors com 100 rifles (1969), un western tan lúbric com racial, i, sobretot, Myra Breckinridge (1970), un impertinent disbarat trans a partir d’una novel·la de Gore Vidal sobre el masclisme de la societat nord-americana, que va reunir dos dels grans mites sexuals de Hollywood, el del pretèrit, Mae West, i el dels 60, Welch. Dècada menys productiva La següent dècada no va ser tan productiva, amb títols ambiciosos però malaguanyats com Barba Blava (1972), en què Richard Burton va encarnar l’assassí de dones i Welch, Virna Lisi, Nathalie Delon i Marilú Toló van formar la seva cort d’amants i víctimes. Va tenir un últim moment d’esplendor encarnant Constance, la serventa de la reina, al díptic Els tres mosqueters/Els quatre mosqueters (1973-1974), treball pel qual va aconseguir un Globus d’Or.