La periodista Laura Teixidor opta al premi Carles Rahola de Comunicació Local pel reportatge Capellans sense sotana amb els pacients Covid, publicat a Diari de Girona. El reportatge de Teixidor és un dels quatre finalistes en la categoria de millor treball informatiu o divulgatiu publicat en premsa a la catorzena edició dels guardons, que s'entregaran dimarts 21 a l'Auditori de Girona. El jurat dels premis del Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona ha valorat el reportatge per ser «una aproximació singular a un tema de la pandèmia poc tractat».

Els altres tres finalistes de la categoria de premsa són Tura Soler per La noia de Portbou tenia un nom. 32 anys per identificar-la, publicat a El Punt Avui; Carme Vinyoles per Puteros, aquells homes tan normals, publicat a La República i Marta Escubós per Sense límits, històries de superació, de L'Esportiu de Catalunya.

La categoria de millor projecte de comunicació periodística ha quedat deserta perquè no s'hi ha presentat cap treball, mentre que en la categoria de fotografia de premsa el jurat ha escollit Jordi Borràs per Marina Vilalta, degana de pastors de La Mira i Pau de la Calle per Les cures de la Patri, una foto no publicada.

El premi Miquel Diumé de ràdio té com a finalistes Desperts, de Ràdio Platja d'Aro; El crim del casal de Palafrugell, d'Anna Salvadó, Maria Alsina i Miquel Curanta, a Ràdio Capital i Focs de Blanes amb audiodescripció, de Ràdio Marina, amb Daniel Mateu, Francesc Rabasco, Gemma Masó, Josep Lluís Vidal, Laura Llunell, Montserrat Rico i Núria Bahí.

Pel que fa a l'apartat de televisió, els candidats al guardó d'enguany són Carles Couso per A l'ombra del Paradís, emès per Televisió de Tossa de Mar i Llibreria Geli, epíleg, de Joan Roura, emès per Televisió de Girona.

Canvi de joc, amb Albert Isern, Àlez Luna, Andrea López, Arnau Madrià, Jordi Mariscot i Sergi Garcia i Som Rambla/Especial Fires i Festes 2022 de Gemma Alegrí, Laia Coronado i Maria Vidal són els candidats a la millor informació digital.

Amb relació a la millor iniciativa de comunicació institucional, són Tino Soriano per Quaranta aniversari de l'escola Palau de Girona i Desperts. De l'angoixa a l'esperança. Memòries de la covid-19, d'Àlex Boix, Carlus Gay i Carolina Treviño.

La beca d'investigació

Pel que fa a la beca dels Premis Carles Rahola, convocada per l'Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació, els finalistes són La intel·ligència artificial al periodisme de Girona. 20 mirades d'experts sobre els riscos, les oportunitats i els desafiaments de la comunicació robotitzada a les comarques gironines de Santiago Tejedor; El net de l'àvia Neus. Assaig biogràfic de Joan Vall Clara relatiu a la història de Punt Diari, El Punt i El Punt Avui de Jordi Serrat; Montserrat Minobis: El micròfon lila de l'Empordà d'Elisabet Cassà i Una època daurada de la ràdio a Girona. Els anys vuitanta del segle XX, de Mateu Ciurana, col·laborador de Diari de Girona.