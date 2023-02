La Mahler Chamber Orchestra celebra 25 anys invocant Falla a l’Auditori

La prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, una de les millors formacions orquestrals del món, actua aquest divendres a l’Auditori de Girona dirigida per Pablo Heras-Casado per a interpretar un repertori «molt particular i especial» d’entreguerres, amb peces de Falla i Stravinsky. La formació, que està immersa en la celebració del seu quart de segle sobre els escenaris, col·labora de nou amb qui va ser un dels directors titulars de l’Orquestra de Girona i que torna a la ciutat com una de les batutes espanyoles de més renom de l’escena internacional.

Nascuda l’any 1997, la Mahler Chamber Orchestra es defineix com una «orquestra lliure i internacional». Suma actuacions en més de 40 països i l’integren 45 membres d’una vintena de nacionalitats diferents. Una de les seves particularitats és que funciona com un col·lectiu nòmada de músics que sumen esforços i que pren decisions de forma col·lectiva, a partir d’un equip de direcció i el consell de l’orquesta i implicant-hi tots els intèrprets. «Per un director, treballar amb la Mahler Chamber és una experiència única, trobes una orquestra on tots els músics s’involucren al màxim, individualment són els millors intèrprets i com a col·lectiu tenen la mateixa energia i curiositat per descobrir coses noves», explica Heras-Casado, que ha establert «una relació molt especial» amb la Mahler Chamber. «És una orquestra sense rutines, cada projecte que encaren és un projecte especial, amb un gran solista o director, sempre té un component de novetat», diu el director de Granada. Del mateix parer és el músic valencià José Vicente Castelló, primer trompa de l’orquestra. En forma part des del 2010 i considera que la forma de treballar de l’orquestra fa que «les ganes de descoberta i la frescor» es mantinguin intactes. Un repertori exigent El concert que oferiran a Girona i que l'endemà repetiran al Teatro Real de Madrid dona continuïtat al projecte que l’aclamat director i la Mahler Chamber van engegar plegats el 2019 entorn de la música de Manuel de Falla. Després d’abordar El amor brujo i El sombrero de tres picos, interpretaran ara un repertori «de la màxima exigència», amb El Retablo de Maese Pedro com a peça destacada. I és que el concert també servirà per celebrar el centenari de l’estrena de l’òpera per a titelles amb què Falla va evocar els sons del Segle d’Or per recrear la història del Quixot, que sonarà a la sala Xavier Montsalvatge en versió concert. «És una obra fonamental de la història de la música europea, i molts la consideren la cúspide de la trajectòria de Falla, tot i que és menys coneguda que altres composicions, com El amor brujo», explica Heras-Casado, que ho atribueix al fet té «menys referències evidents al folklore espanyol, i això la fa més refinada i menys exòtica per una part del públic». Amb tot, destaca que hi llueix la «modernitat radical» del compositor i que requereix «la màxima exigència d’una orquestra d’alt nivell», a més de la intervenció de dos cantants adults i un infant. El programa es completa amb el Concert per a clave, també del compositor andalús, amb el clavecinista Benjamin Alard tocant un instrument cedit per la Fundació Manuel de Falla i la suite de Pulcinella d’Stravinsky. Dels assajos que van estar fent tot dijous i el concert d’aquest divendres, en sortirà un disc. La discogràfica Harmonia Mundia aprofita l’excel·lent sonoritat de l’auditori de Girona per a la gravació, cosa que afegeix «intensitat» al recital, explica Heras-Casado: «treballes sabent que cada presa pot ser la presa definitiva, però això també és un estímul, perquè aquesta feina queda i viatja per tot el món».