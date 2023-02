L’envelliment del cos (i la ment), la discriminació per edat o el patrimoni que s’amaga dins els records de la gent gran són alguns dels temes que posarà sobre la taula la programació cultural de Figueres la setmana vinent. Figueres a Escena, la branca d'arts escèniques i musicals de l’Ajuntament i diverses entitats, com La Cate o el CineClub Dioptria, sumen esforços per impulsar des de dimarts i fins diumenge una tria de propostes que posa el focus en la vellesa a partir del teatre, el cinema o els tallers.

L’activitat oberta al públic començarà el 22 amb una projecció a la sala Toni Montal del multipremiat documental Fugir de l’oblit, que narra una impactant història sobre memòria històrica i alzheimer que dirigeix el gironí Abel Moreno, qui serà present a la projecció i participarà en un posterior col·loqui.

Tres espectacles

Dijous, la Taula Comarcal de maltractament a les persones grans del Consell Comarcal de l’Alt Empordà oferirà una xerrada a l’Auditori del Museu de l’Empordà per parlar sobre l’edatisme i reflexionar entorn dels prejudicis associats a l’edat, un tema que divendres centrarà la primera de les tres propostes teatrals de la setmana.

Es tracta de Moriu-vos, que arribarà al Teatre El Jardí amb l’aval del segell de Cultura i Conflicte, el col·lectiu de creadors i periodistes que ja va impulsar l’excel·lent Encara hi ha algú al bosc. La proposta, que combina teatre i dansa, es va estrenar a Temporada Alta i va passar també pel Teatre Nacional de Catalunya amb Imma Colomer, Montse Colomé, Oriol Genís al capdavant del repartiment. La funció serà accessible i oferirà visita tàctil (touch tour), audiodescripció, subtitulació i ajuda auditiva. En acabar, hi haurà un col·loqui amb la companyia i la Taula Comarcal de maltractaments a les persones grans moderat per l’Aula de Teatre.

El dissabte s’ha programat una doble funció de l’espectacle Iaia, de la jove companyia Mambo Project,na proposta de petit format, per a només 60 persones per sessió, que s’ha creat a partir dels testimonis reals d’àvies on narren els seus records i vivències, convertint l’espectacle en una experiència immersiva i inoblidable per al públic. Després de la segona funció hi haurà un col·loqui amb la companyia moderat per l’Aula de Teatre.

Per acabar, diumenge la setmana dedicada a la gent gran s’acosta als espectadors més menuts. S’ha programat l’espectacle familiar de titelles Galetes de formatge de la companyia Txo Titelles. A partir de la història d’un avi que viu sol la peça posa una mirada dolça i tendra de la solitud en la vellesa per fer-la entendre als més petits. Una hora abans de la funció, a les 5, com ja és habitual, l’Aula de Teatre oferirà activitats vinculades a l’espectacle amb el Vestíbul dels Tits.

Tallers per a gent gran i joves

L’accés a la projecció i a la xerrada és gratuït. A banda d'aquestes propostes, s'han organitzat dos tallers amb col·lectius de la ciutat. D'una banda, l'Aula de Teatre oferirà un taller de teatre a un grup de gent gran i, de l'altra, el divendres al matí un grup del batxillerat escènic de l'Institut Alexandre Deulofeu participarà en un taller amb cinc ancians a partir d'unes dinàmiques proposades per l'equip de Cultura i Conflicte.