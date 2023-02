El festival MOT tractarà la por de forma polièdrica amb la participació de 45 autors i artistes de disciplines complementàries a la literatura. Es tracta d'activitats relacionades amb el món de les sèries i pel·lícules o la il·lustració. El certamen que es fa entre Girona i Olot, aquest any arrencarà a la capital gironina del 16 al 18 de març i a Olot s'hi traslladarà el cap de setmana següent, del 24 al 26. Al llarg de la programació es faran conferències i taules rodones que tractaran fòbies, dolor, angoixa i altres sensacions vinculades al sentiment de la por. Aquest any el festival s'obre a nou escoles de Girona, on participaran uns 500 infants que llegiran un llibre d'Andreu Martín i posteriorment podran conversar amb l'autor.

La novena edició del festival arrencarà amb l'habitual pròleg el 9 i 10 de març. En aquest petit avançament, els organitzadors explicaran "en detall" la programació del certamen literari a les ciutats de Girona i Olot. A la capital garrotxina, la periodista Patricia Simón parlarà de la importància de documentar-se per combatre la por sobretot entre els poders fàctics. A Girona, el filòsof Bernat Castany revisarà algunes de les pors en funció de la geografia i la cartografia. La setmana següent, el certamen literari arrencarà de forma oficial a Girona (del 16 al 18 de març) amb diverses taules rodones i conferències. El següent cap de setmana serà el torn d'Olot (del 23 al 25). L'objectiu és que al llarg de tota la programació es tracti la por "de forma polièdrica", tal com ha detallat el comissari del festival, Àlex Martín. En aquest sentit, el MOT buscarà la "transversalitat" del gènere de la por en altres disciplines com pot ser l'àmbit cinematogràfic o la il·lustració. Un dels exemples serà una conferència en què l'il·lustrador Keko i el guionista de còmics Antonio Altarriba explicaran com es pot il·lustrar la por, quins colors es fan servir i quins són els recursos per transmetre aquest pànic als lectors amb una simple imatge. Serà el 17 de setembre a la biblioteca Carles Rahola de Girona. Abusos sexuals, l'exili i el 'true crime' El dia abans, Camille Kouchner i Alejandro Palomas parlaran de la por de les víctimes d'abusos sexuals a partir de les seves experiències. El dissabte 18 es parlarà d'un altre tipus de por molt diferent, la de l'exili. Ho faran en un acte amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del barri de Vista Alegre que comptarà amb una lectura comentada del llibre 'Demà tindrem sort', de Núria Martí, que narra la història de Joan Pacheco, veí de Vista Alegre. El VerMOT de Girona tractarà del gènere del 'true crime' amb Fàtima Llambrich, Marc Pastor i Núria Cadenes i a la tarda Massimo Carlotto explorarà la por de la injustícia a partir de la seva experiència amb els tribunals italians. La por a escena i els zombies, a Olot El dijous 23 de març el festival començarà a Olot amb una conversa entre Lolita Bosch i Josep Maria Miró per parlar de la por en el món teatral i l'assagístic. El divendres 24 el festival convida a Manel Loureiro, autor de la sèrie literària 'Apocalipsis Z', i la guanyadora del Goya per 'Cerdita', Carlota Pereda', que exploraran els límits del gènere en el món literari i cinematogràfic. A més, Xavier Aliaga, Jordi Dausà i Rosa Ribas introduiran la por a la mort el dissabte 25. El festival es tancarà amb Bonnie Jo Campbell i Carlos Zanón amb una conversa en què plantejaran el paper de personatges perdedors i la seva lluita constant per sobreviure. Les escoles s'incorporen al MOT En aquesta novena del certamen literari, el MOT s'obre a les escoles de Girona. Hi participaran nou centres i uns 500 alumnes hauran de llegir una obra d'Andreu Martín. Després els infants tindran l'ocasió de parlar amb l'autor de llibres de literatura infantil, juvenil i adulta per comentar-li fragments de l'obra i també de la seva trajectòria. En paral·lel, el festival seguirà fent-se en els instituts d'Olot i Girona. Enguany hi haurà uns 280 joves que experimentaran la por a través de tallers literaris. La directora del MOT, Glòria Granell, ha destacat que aquestes activitats en els instituts són "tallers vivencials i participatius" que aconsegueixen "molt bona rebuda".