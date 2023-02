La periodista cultural Anna Guitart i els responsables de la llibreria Saltamartí de Badalona rebran divendres a Girona els premis del dotzè Memorial Pere Rodeja. El reconeixement, creat per homenatjar el llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí de la llibreria Geli, distingeix cada any llibreters i escriptors, editors o periodistes que treballin en favor de les llibreries i la seva activitat.

El jurat, format per Jordi Grau, Anna Vilanova, Ester Pujol, Rosana Lluch i Guillem Terribas, amb Marià Marín, actuant de secretari amb veu, però sense vot, ha volgut reconèixer Anna Guitart (Barcelona, 1976) pels «anys que fa que treballa a favor de la literatura; per la seva cultura àmplia i diversa; per promoure el gust per la literatura, amb gràcia i amenitat» des de presentacions de llibres, premis, esdeveniments i mitjans de comunicació de tota mena, «sempre amb gran capacitat de generar ressò i estima pels llibres». Guitart pren el relleu al també periodista i historiador Marc Giró, que va rebre el guardó l'any passat.

Pel que fa al reconeixement a llibreters que dignifiquen l'ofici, enguany serà per Sílvia Muntané i Gerard Remendo, pels seus dinou anys al capdavant de la llibreria Saltamartí de Badalona, «dinou anys de servei, de mediació cultural en un lloc molt divers; d'acostament dels autors als lectors, sigui amb presentacions o clubs de lectura, i essent arreu, en qualsevol esdeveniment que tingui a veure amb els llibres, com també en els mitjans de comunicació, a través de recomanacions». El jurat també ha volgut destacar la riquesa del seu fons.

El Memorial Pere Rodeja s'entregarà divendres (18.30) al Sunset Jazz Club de Girona i hi intervindran la presidenta del Gremi de Llibreters de Girona, Maria Carme Ferrer i l'editor i fundador d'Edicions del Periscopi, Aniol Rafel.