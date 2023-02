Palafrugell aprofundirà en les diferents facetes de l’artista Eduard Bigas en quatre exposicions durant aquest any. Després que el Museu del Suro dediqués fa uns mesos una primera mostra a l’artista palafrugellenc resident a Berlín, durant el 2023 la Fundació Vila Casas, la Fundació Josep Pla, la Fundació Cuixart i el Teatre Municipal acolliran treballs de Bigas per mostrar tota la seva versatilitat.

Dissabte s’inaugura a Can Mario l’exposició Gods, demons and the sounds of water, una proposta que reuneix algunes de les obres de l’artista on més s’evidencia com l’han marcat el Japó i Taiwan. Les obres que es veuran a la seu de la Vila Casas són el resultat d'una experiència transformadora, gairebé d'un viatge iniciàtic per l’Àsia.

El 30 de juny serà el torn de la Fundació Josep Pla, que acollirà Ressonàncies europees. Palafrugell – Moscou – Londres – Berlín. Eduard Bigas – Josep Pla. La mostra farà confluir la paraula de l'escriptor amb el dibuix d’Eduard Bigas en els diversos escenaris europeus que ambdos palafrugellencs han transitat, especialment Berlín, la ciutat on viu l’artista i que fa cent anys va visitar Pla, en un moment de gran crisi previ a la Segona Guerra Mundial.

A partir del 9 de setembre setembre li agafarà el relleu la Fundació Cuixart amb un exposició titulada Diàleg(s) Eduard Bigas es retroba amb Modest Cuixart. La Fundació Cuixart proposa el retrobament entre Bigas i el seu mestre en els seus inicis en l’art.

D’altra banda, durant la Festa Major serà el Teatre Municipal qui acollirà un showroom amb obres de Bigas, mentre el cartell d’enguany també naixerà de la creativitat de l’artista.

A banda de les exposicions, el 7 d’octubre l’auditori de Cap Roig acollirà un concert del pianista i compositor local Joan Cuixart, que ha creat una peça instrumental inspirant-se en l’obra i l’imaginari de Bigas.

Activitats paral·leles

Un documental que s’estrenarà al cinema Truffaut de Girona, una publicació amb il·lustracions de Bigas que editarà la Fundació Atrium Artis o diverses accions culturals seran les propostes que complementaran les exposicions esmentades entre aquest any i el vinent.