L’intèrpret que va encarnar Camarón i Cantinflas es posa a la pell d’un pres mexicà líder de la presó en la segona temporada de la sèrie d’Amazon Prime. Óscar Jaenada (Esplugues de Llobregat, Barcelona, 1975) està considerat per molts com el Johnny Depp espanyol per l’extravagant estètica de què fa gala a les catifes vermelles i ser especialista a ficar-se a la pell -i empassar-se l’ànima- de personatges singulars.

Torna a la ficció espanyola amb un personatge dels seus. Muro és el líder a la presó de Nando (Jorge López).

Muro és un tipus dur, criat en el més fosc de la societat mexicana, que compleix condemna per narcotràfic en un país que no és el seu i el que busca és fer servir aquest coneixement que tenia abans per preparar la seva sortida de la presó. I fer-ho amb un imperi muntat. Ha estat una feina molt maca en el sentit d’investigar el que suposa estar en una presó aliena durant tant de temps i sentir-se com a casa en un lloc tan menyspreable.

I com ha estat aquesta investigació?

Tinc dos companys mexicans que han passat per presons per narcotràfic i he parlat amb ells sobre les experiències, l’argot, la jerarquia que s’estableix en aquests llocs... I, sobretot, què és el més bonic que esperes que passi al dia. Entendre una mica el que no és tenir cap mena d’esperança és gairebé la feina més dura.

Muro no té esperança, però sembla que ho controla tot.

És clar, és que després tu tens un rodatge a la vida. Et tanquen a la presó amb 35 anys i canvies de vida, però tu has estat durant 35 anys una altra persona. A la presó seràs un altre, perquè canvien totes les regles, totes les jerarquies. A la presó parteixes de zero. És igual els estudis, els diners… Però, és clar, hi ha un sediment. Aquestes fuetades del que era abans era l’interessant de rescatar.

Impressiona el seu accent mexicà. És així perquè el va haver d’estudiar per al seu paper de Cantinflas o perquè treballa molt allà?

Hi ha quatre mercats en què em moc amb assiduïtat i el mexicà n’és un. Però jo no en sé de parlar el mexicà, com tampoc l’andalús. Quan un es prepara un accent, ho fa a les línies del guió, però no pot improvisar. Em dedico a les praxis de la seqüència. I això és el que cal modular amb la gravadora, per veure on és la inflexió, on es respira... Hi ha una dedicació, que per a Cantinflas va ser més professionalitzada. Però moltes vegades que hagi estat a Mèxic, si em demana que faci aquesta entrevista en mexicà, ficaria molt la pota...

No obstant, es nota aquesta feina.

Hi ha una feina molt dura. De vegades, valorada; en d’altres, no. De vegades menyspreada; en d’altres, sobrevalorada. Però duríssima, per encertar i no estar pendent del teu accent, sinó dels teus ulls, que és on és la màgia. Perquè la sinceritat és als ulls.

Vostè es distingeix per tenir cura de la imatge que projecta. També s’ha encarregat de la de Muro.

Jo vaig créixer escoltant que la feina de l’actor és culpa del director i la resta, però en discrepo. L’actor és responsable únic de la feina. Quan rebo els guions, amb les meves llibretes vaig creant i imaginant coses que després disten molt del que ideen els directors de vestuari o maquillatge. Però jo sempre hi vaig amb la meva proposta. Així, per aquell odi que veia que tenia Muro en ser un pres mexicà a Espanya, creia oportú donar-li un background d’odi prehispànic. Fer-ho com a molt asteca. Aleshores vaig decidir fer uns tatuatges d’un guerrer àguila, que van ser els guerrers asteques que primer es van enfrontar als espanyols el 1518. També vaig veure important posar el nom de la seva mare, i demostrar que la seva única connexió amb el món real és aquesta dona a la que qualsevol assassí adorarà. I ho vaig proposar.

I li deixen fer tot el que demana?

Després, és clar, parles amb la gent de disseny de vestuari per veure si tindràs el temps que necessites per fer-los, i es va limitant. Muro també porta xancletes per demostrar aquesta superioritat que té a la presó, la seva tranquil·litat. Que un paio que se sap amo d’aquesta presó no necessita córrer. Tot això són anotacions que, òbviament, formen part del treball de l’actor.

Imprescindible una preparació prèvia?

Això és com als jocs olímpics. Darrere d’aquests 10 segons dels 100 metres llisos hi ha quatre anys de feina. A la nostra feina passa el mateix. El que veiem és el resultat de la feina. Si no ens agrada, és que no n’hi ha hagut.