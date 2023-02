El programa Llibreria Geli, epíleg, de Joan Roura i Fernández, emès per Televisió de Girona, s'ha endut el premi Carles Rahola en la categoria de millor treball informatiu o divulgatiu en televisió. El jurat dels guardons concedits per la delegació de Girona del Col·legi de Periodistes va destacar sobre aquest treball que, a banda de mostrar el tancament d’una llibreria, «fa una reflexió sobre el que significa el tancament de comerços amb tradició i el canvi de model de consum».

En la gala celebrada aquest vespre a l’Auditori de Girona, que ha estat conduïda pel periodista i presentador Marc Giró, també s'ha fet entrega del premi al millor treball informatiu o divulgatiu en premsa, que ha recaigut en Carme Vinyoles Casas, per Puteros, aquells homes tan normals, publicat a La República. El jurat considera que es tracta d’un treball que aporta «un punt de vista diferent d'un tema socialment conflictiu». En aquesta categoria també havia estat nominat el reportatge Capellans sense sotana amb els pacients Covid, de Laura Teixidor, publicat al Diari de Girona.

Pel que fa a la categoria de millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio (Premi Miquel Diumé), el guardó ha estat pel Col·lectiu Cultural Ràdio Platja d’Aro per Desperts, «un molt bon retrat de la pandèmia». Pau de la Calle Argelès, per Les cures de la Patri, i Tino Soriano, per Quaranta aniversari de l’escola Palau de Girona, s'han endut, respectivament, els premis a millor fotografia de premsa i millor iniciativa de comunicació institucional.

Així mateix, el guardó a la millor informació digital va ser, ex aequo, pels dos finalistes. Albert Isern Quiroga, Àlex Luna Artacho, Andrea López Pastor, Arnau Madrià Sàbat, Jordi Mariscot Congost i Sergi Garcia Arpí, per Canvi de joc i Gemma Alegrí Expósito, Laia Coronado Nadal i Maria Vidal Trilla, per Som Rambla / Especial Fires i Festes 2022.

Els periodistes gironins han aprofitat l’acte d’entrega dels premis per retre un sentit homenatge al fotoperiodista Miquel Ruiz Avilés, mort a principis d’aquest mes de febrer als 69 anys.

La beca dels Rahola 2023

Un treball sobre la intel·ligència artificial aplicada al periodisme de les comarques gironines, del periodista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Santiago Tejedor i Calvo, ha estat el guanyador de la Beca dels Premis Carles Rahola 2022-2023 que atorga l’Ajuntament de Girona.