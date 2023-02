La gira de comiat de Les Luthiers passarà per Sant Feliu de Guíxols el 9 de juliol. El mític grup humorístic i musical argentí tanca la seva llarga trajectòria als escenaris amb Más Tropiezos De Mastropiero, un espectacle que acaba d'estrenar amb gran èxit a Argentina i amb el que realitzarà la seva gira comiat per l'Estat. Entre les dates anunciades hi ha el 9 de juliol a Sant Feliu de Guíxols, dins del Salat, l'apartat dedicat a l'humor del festival de la Porta Ferrada.

Más Tropiezos De Mastropiero és el primer espectacle nou del grup (no antològic) en 15 anys, corol·lari de la prolongada història de Les Luthiers i alhora elogi de la carrera del cèlebre compositor fictici Johann Sebastian Mastropiero. Gira al voltant d'una suposada entrevista —culta, aguda, documentada i exemplificada, com sempre en el grup— al mític creador de les obres de Les Luthiers. En el transcurs d'aquesta entrevista es rememora, amb exemples musicals i escènics oportuns, bona part de la vida del compositor, des dels seus primers fracassos fins als més recents. Mig segle de Les Luthiers, la «Gran reserva» de l’humor argentí Hi haurà, juntament amb els ja coneguts, nous instruments informals i moltes noves cançons i escenes, a les quals s'afegirà una selecció curta d'obres del repertori tradicional. Els autors de Más Tropiezos De Mastropiero són dos dels integrants històrics del grup, Carlos López Puccio i Jorge Maronna. A més d'ells, l'elenc 2019 de Les Luthiers està integrat per Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O'Connor i Horacio Tato Turano, i actuen com a alternants Santiago Otero Ramos i Pablo Rabinovich. La gira de comiat de Les Luthiers passarà també per Madrid, Sevilla, Barcelona i Nerja. Les entrades per Sant Feliu ja estàn estan a la venda.