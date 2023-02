Hi han actuat Charles Aznavour, Joan Manuel Serrat o Rita Pavone, però també Paco de Lucía o Lluís Llach, i ha sigut cinema, sala de ball i escenari de mítings polítics. La mítica sala de festes Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols celebra enguany la seixantena reivindicant-se com a escenari de concerts amb les actuacions de Los Toreros Muertos, l’Orquestra Mondragón i Los Niños Jesús.

Impulsada pels germans Esteve, Dionís i Josep Recolons, fills d’una família dedicada a la gestió de cinemes, entre ells el Victòria de Sant Feliu, Las Vegas va obrir oficialment l’any 1963 amb una actuació d’Antonio Machín.

Eren els primers anys del boom turístic a la Costa Brava, tot just acabava de néixer un altre tòtem de la cultura ganxona, el festival de la Porta Ferrada, i des d’una barca amb megàfon que recorria les platges la sala s’anunciava amb un eslògan ben transparent: «De día, el sol y el mar, por la tarde todos a bailar a Las Vegas».

Amb una programació estable de cinema durant l’hivern i de sala d’espectacles a l’estiu, va veure passar artistes com Carmen Amaya, Víctor Manuel o Julio Iglesias. També Maria del Mar Bonet, Núria Feliu o Quico Pi de la Serra, que hi van actuar en diferents edicions del Festival de Cançó Catalana. Serrat, per exemple, hi va estrenar Me’n vaig a peu l’any 1967, com va recordar ell mateix l’estiu passat en la seva actuació de comiat a Sant Feliu.

Un espai polivalent

«Una de les claus per poder perdurar en el temps ha estat ser polivalent i molt eclèctic en la programació artística. En els inicis va obrir com a sala de ball i al cap de sis mesos ja era un cinema, i per aquí van passar artistes de tota classe, sobretot musicals, però també de varietats, mags o cabarets, a més d’acollir les celebracions de moltes entitats locals», explica el seu responsable actual, Marc Recolons, net d’un dels fundadors.

I és que la sala segueix en mans de la tercera generació dels Recolons, acollint balls i música en directe. Ha passat per tota mena d’alts-i-baixos, amb canvi de nom (Flamingo) i pandèmia inclosa, que la sala va surfejar aprofitant un espai exterior, la Terrassa Fènix, com a bar i escenari d’actuacions en viu.

És justament aquest espai que des de fa dos estius el festival de la Porta Ferrada fa servir com a escenari per al Delicatessen, un cicle d’artistes emergents.

La sala celebrarà els seixanta anys bolcada en la música en directe, amb una quinzena d’actuacions previstes fins al juliol, amb noms que van de Muchachito Bombo Infierno al músic ganxó Xavier Calvet, a més de tributs a Abba, Nirvana o Dire Straits.

De la programació dels propers mesos en destaquen especialment dues bandes veteranes i una de recent creació: Los Moreros Muertos (11 de març), La Orquestra Mondragón amb Javier Guruchaga al capdavant (29 d’abril) i Los Niños Jesús (20 de maig), el grup del periodista Jordi Évole.