Hi va haver un temps en què això seu podria haver semblat una broma, però la veritat és que Taburete ja va pel seu cinquè àlbum i omple recintes com el madrileny Wizink Center (on tornarà el 21 d’abril) i el Poble Espanyol (29), amb la qual cosa, al seu parer, els vells prejudicis queden polvoritzats. «La gent busca moltes excuses per explicar el nostre èxit, però al final no hi ha més ingredient que unes cançons que agraden molt i uns concerts on tothom s’ho passa molt bé», argumenta Antón Carreño, guitarrista cantant de la banda madrilenya, que acaba de llançar l’àlbum Matadero 5.

Un disc llançat en digital al novembre i que ara s’ha publicat en format físic a través d’un circuit excèntric, 60 carnisseries, xarcuteries i polleries de tot Espanya, en «suport al comerç local». A la portada apareixen les cares de Carreño i el cantant, Willy Bárcenas, embolicades en plàstic i porexpan com un pack de pits de pollastre filetejats, en un exercici de «paròdia del producte musical».

El títol de l’àlbum llisca un altre missatge: Matadero 5 al·ludeix a la novel·la de Kurt Vonnegut, en què un soldat nord-americà, a la Segona Guerra Mundial, queda traumatitzat per haver participat en el bombardeig de Dresden, de manera que «la seva ment viatja del passat al futur constantment». Bárcenas hi veu un paral·lelisme amb la seva carrera musical. «Perquè se’ns han recriminat moltes coses i no s’ha volgut que visquéssim el present, tot recordant-nos contínuament el passat».

Ja són nou anys de trajectòria, subratllen, i els fa mandra respondre les preguntes que tinguin a veure amb el seu ascendent familiar. Parlem, ja saben, del que va ser tresorer del PP, Luis Bárcenas (pare de Willy), i de l’expresident de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (avi d’Antón), tots dos amb episodis penitenciaris al seu currículum. Es confessen «salvats per la música» quan recorden els orígens de Taburete. «No teníem res. Jo no podia ni tenir un compte en un banc a Espanya. Era com un empestat, també a l’hora de buscar feina», relata Willy Bárcenas. «Però va aparèixer la música i de sobte es va obrir la porta del banc. Aleshores ja sí que em rebien».

I això no li va fer abraçar l’esquerra anticapitalista? «La política cada cop em fa més mandra. Cap partit em representa», sospira el cantant de Taburete. «Es polititza tot i és absurd. Surt Sabina dient que cada cop és menys d’esquerres i la gent ja està dient ‘Sabina és una merda’. Però esteu malalts del cap o què?». Les xarxes socials, aquesta xacra? «A Twitter, la gent adulta, els polítics, s’han infantilitzat: les emoticones, els zasca… Entre gent de 20 anys, d’acord, però entre adults? Semblen babaus».

Taburete va tirar des del principi per un estil musical entre evasiu i tarambana, on fins i tot «les cançons fetes en moments tristos es maquillen d’una manera que no semblin tan tristos». Repertori pop, sempre obert a incursions a les músiques llatines. «No hi ha cap altre grup que en un concert et faci una ranxera, una cúmbia i un bolero», fa notar Antón Carreño. I, amb aquesta dispersió, on és la personalitat del grup? «Als girs i a les tornades saps que és una cançó de Taburete. Es nota».

A Matadero 5 hi ha lloc per a aquest encreuament de ranxera amb el cant jondo plasmat a Nostalgia, on un il·lustre convidat, José Mercé, «esquinça la veu a l’estil Chavela Vargas». I el compadreo flamenc amb Miguel Campello, el que va ser elbicho, a Penúltimo beso, i aquest càntic de quadrilla anomenat Camarón, «una mica d’Estopa», en què creuen les seves veus amb les de La Húngara i Omar Montes. Una peça aquesta que incideix en el seu agraïment a la música. «Que ens va treure un moment molt dolent».

Temps que queden lluny: Taburete viu en la prosperitat i afronta una gira que, a la tardor, el portarà a Mèxic i a cinc països llatinoamericans més. «Per tota la gent que no creia en nosaltres, hi som. Taburete ja no és una moda, sinó un grup assentat», subratllen convençuts Bárcenas i Carreño.