Triomfar a la xarxa publicant novel·les per entregues en català

Estudia tercer d’Infermeria a la Universitat de Girona i un dels seus llibres acumula més de 200.000 lectures, però no en paper, sinó a la xarxa, a Wattpad, una plataforma de creació literària usada especialment per lectores joves. És Judith Espígol (Bescanó, 2002), l’autora de Milion reasons, la novel·la en català de més èxit en una comunitat digital que suma més de 90 milions d’usuaris mensuals a escala mundial i que s’ha convertit en la pedrera de la literatura juvenil per a moltes editorials. No són pocs els segells que busquen històries per al públic jove publicades per entregues a la xarxa per replicar el seu èxit al mercat imprès.

Amb Milion reasons la bescanonina debuta al mercat editorial de la mà de Fanbooks, que també preveu publicar les altres dues parts de la seva trilogia a Wattpad, The reason i My reason aquest mateix any. L’autora de Bescanó segueix els passos d’altres escriptores que van començar a publicar a Wattpad, com ara Joana Marcús, Anna Todd o Flor M. Salvador, i que s’han convertit en una sensació literària entre les lectores més joves, primer a la xarxa social de narrativa i després al mercat editorial convencional. En el cas d’Espígol, escriu des dels tretze anys i amb quinze es va registrar en aquesta comunitat, on va començar com a lectora abans de decidir-se a escriure-hi. «El primer llibre era horrorós pel que fa a ortografia i gramàtica i ja està esborrat, però va tenir certa fama i em va animar a escriure Milion reasons», bromeja l’autora. Tot i que estava pensat originalment com una història autoconclusiva, la bona resposta que va tenir a la xarxa i les peticions d’altres usuaris de la plataforma per continuar la història van fer que l’acabés escrivint dos llibres més fins a conformar la trilogia que publicarà amb el segell juvenil d’Edicions 62. Entre les tres entregues, ronda les 400.000 lectures a Wattpad. En un institut americà Emmirallant-se en les novel·les que li agradaven com a lectora, va anar escrivint i penjant un capítol per setmana d’una història romàntica ambientada en un institut dels Estats Units. No hi falten les animadores, els jugadors de futbol americà i els balls de final de curs, ni tampoc una parella de protagonistes que inicialment s’odia però acaba enamorant-se. Judith Espígol fa servir el català, una llengua que no és majoritària a Wattpad. «Potser en algun moment em vaig plantejar passar al castellà per arribar a més gent, però la veritat és que amb el català m’ha anat molt bé i he arribat molt més lluny del que em podia imaginar al principi», explica. «M’havia plantejat autoeditar els llibres per Amazon, per fer-ne alguna cosa, i va ser tota una sorpresa quan l’editorial es va posar en contacte amb mi amb un missatge d’Instagram», diu l’autora, que actualment està escrivint El perfecte final feliç, una història que transcorre a la ciutat de Girona. Espígol presenta Milion reasons aquest divendres (19.00) a la llibreria Les Voltes Educa de Girona i el 3 de març a Barcelona. Una comunitat de referència per al públic juvenil Wattpad és tota una referència per als lectors joves, amb un públic majoritàriament femení (66%) d’entre 18 i 24 anys. Autors desconeguts hi pengen els seus textos perquè els lectors els llegeixin de forma gratuïta i els comentin o fins i tot participin participin en el procés d’escriptura. Va néixer el 2006, però va tenir un creixement de popularitat espectacular a partir del confinament, quan molts adolescents es van animar a escriure. Escriptores com Ariana Godoy, Joana Marcús, Anna Todd, Jenny Han, Mercedes Ron o Flor M. Salvador van començar en aquesta plataforma i acumulen milions de lectures, llibres publicats en paper i adaptacions cinematogràfiques.