La Diputació rep dues ofertes per gestionar el Fitag d’aquest estiu

La Diputació de Girona té dues ofertes sobre la taula per gestionar el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, que se celebrarà aquest estiu. Escenamateur, la Confederació Estatal de Teatre Amateur, i la productora de Quart Baowatt han presentat la seva candidatura al concurs públic que la corporació va obrir a finals de gener per adjudicar la gestió del certamen d’enguany per un màxim de 96.800 euros.

L’estiu passat, l’actor i director Martí Peraferrer va deixar la direcció artística del Fitag després de divuit anys al capdavant del certamen de teatre amateur, i ja llavors l’ens provincial va garantir que el projecte seguiria endavant però que caldria un concurs públic per escollir-ne el nou responsable. La Diputació treu a concurs la gestió del Fitag d’aquest estiu per 96.800 euros Fins ara, des de la Diputació es contractava només la direcció artística del Fitag a través de la Fundació Casa de Cultura de Girona. Un cop dissolta aquesta fundació el setembre passat, el Fitag passa a executar-se íntegrament des de la corporació provincial i per això n’ha tret a concurs públic la gestió integral. Dues empreses s’han presentat a la licitació per adjudicar el contracte del servei de direcció artística, producció tècnica i dinamització de la 23a edició del festival, que tindrà lloc del 22 al 26 d’agost. Per una banda, la Diputació ha rebut la proposta d’Escenamateur, la Confederació Estatal de Teatre Amateur, una entitat nascuda el 2009 de la suma d’esforços de les Federacions de Teatre Amateur d’Astúries, Cantàbria i Madrid. Segons consta al seu web, els seus únics socis a Catalunya són el Casino de Calaf i la companyia Teatre del Talión de Lleida. L’altra oferta en mans de la Diputació és la de Baowatt, una productora d’esdeveniments amb seu a Quart. Entre els projectes que ha tirat endavant hi ha La Rufina, un cicle cultural nascut de la tradició ceramista de Quart; l’A Prop, un cicle de concerts en equipaments públics de la ciutat de Girona o el festival El Bosc del Reggae al bosc de Can Ginebreda. L’oferta econòmica de les dues candidatures encara no ha trascendit, però el valor estimat del contracte és de 96.800 euros, amb l’IVA inclòs, i la durada, de sis mesos. La licitació no preveu pròrrogues per a futures edicions del festival. Uns 9.200 espectadors el 2022 Martí Peraferrer va assumir la direcció del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona després de l’edició el 2004, rellevant als membres del grup Teatre de Guerrilla, que havien estat al capdavant del festival des de la seva creació, l’any 2000. «Si l'any que ve es fa el FITAG, seré a la platea aplaudint al màxim» La darrera edició del Fitag amb Peraferrer com a director artístic, l’estiu passat, va tancar amb uns 9.200 espectadors i un 75% d’ocupació, unes xifres similars a les d’abans de la pandèmia. Hi van participar 29 companyies de les comarques gironines, d’arreu de l’Estat i també de països com el Perú, Ucraïna o Mèxic. En total, es van programar 36 espectacles en diferents espais de la ciutat de Girona Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres.