Després de més de quatre dècades de carrera, a Barón Rojo encara li queda corda sobre els escenaris. La banda, liderada des dels seus inicis pels germans Carlos i Armando de Castro, va emprendre una gira de comiat batejada com El último vuelo el 2020, però la pandèmia va trastocar els seus plans. Tot i que l’adeu definitiu és «una cosa a l’horitzó a mitjà termini» i que fa més d’una dècada que no treu material nou d’estudi, la formació té ganes de continuar girant.

I és que Armando de Castro, fundador, veu i guitarra del grup, defineix la banda com «un grup de directe» que satisfà els seus seguidors amb temes clàssics, molta història i «bona forma». Ho demostraran davant del públic gironí demà a la nit a la sala La Mirona de Salt.

Aquesta gira és el comiat definitiu?

Hem sigut víctimes de l’allau dels esdeveniments. Vam començar la que estava destinada a ser la gira de comiat el 2020, just abans de la pandèmia que ens va atropellar a tots. Qualsevol plantejament previ va quedar col·lapsat o trastocat. Llavors pensàvem que seria la gira de comiat, però es va truncar d’una forma tan brusca que quan ens vam recuperar vam adonar-nos que s’havia de replantejar, perquè era una gira de comiat en fals. Ens vam adonar que encara teníem coses per fer.

I doncs?

El comiat s’ha transformat en una cosa que és a l’horitzó a mitjà termini, pels condicionants de l’edat, que fan que tard o d’hora t’ho hagis de plantejar, però la pandèmia ens ha fet veure que no era el moment de l’adeu definitiu.

Van fer un concert de comiat massiu a Madrid, però.

Sí, per temes contractuals s’havia de fer i es va dir El último vuelo, però el nostre plantejament es va veure tan superat pels esdeveniments que gairebé hem començat de zero. Hi ha tant per fer i tantes places per visitar que encara estem amb el futur a l’aire, pendents de les peticions de promotors i ajuntaments i de captar què pensa la gent. El públic respon i ens està dient que encara ens veu molt bé en directe i això et deixa molt bon gust per seguir. Ara mateix no m’atreveixo a dir si serà la gira de comiat, però sí que ho tenim a l’horitzó.

En la decisió hi influirà la situació actual de la música, en què cada cop és més difícil fer discos i les cançons són de consum ràpid?

Això és un fet que nosaltres hem patit des de fa anys. Som un grup de directe des de fa molt temps perquè el nostre últim disc d’estudi és del 2012 i ja ha plogut molt des de llavors. El panorama del mercat del disc també ha sigut anorreat per internet. A més, el nostre públic cada cop és més reticent a les coses noves.

En quin sentit?

Ara mateix Barón Rojo i diria que gairebé tothom de la nostra onada del heavy metal -sense voler-nos-hi comparar: Iron Maiden, ACDC... que són coetanis nostres-, ens trobem que la gent no accepta que facis un disc nou. Et diuen que toquis les cançons de sempre, perquè saben que d’aquí a uns anys no et podran gaudir en directe i et demanen que les continuïs tocant. Això condiciona tot el nostre futur, perquè amb tota la feina que hi ha al darrere de fer noves cançons, plasmar-les en un àlbum que és car i no saps com ho finançaràs i promocionaràs... Tot això fa que veiem Barón Rojo com un grup de directe per a satisfer els fans, amb la seva història i en bona forma.

Com serà el concert de demà a Salt?

Tenim una relació d’amor amb el públic català, tot i que Girona no és dels llocs on més toquem, per això ens fa molta il·lusió. El que pot oferir Barón Rojo és la seva posada en escena de sempre, amb els grans clàssics i alguns temes no tan coneguts que també ens agrada tocar per construir un bon concert. La gent sortirà satisfeta, com passa gairebé sempre, perquè mantenim un estàndard de qualitat molt bo i la banda està molt fixada, perquè l’última incorporació és de fa quatre anys.

La història que la banda té al darrere suposa un plus de responsabilitat quan surten a l’escenari?

Evidentment, saps el que representes per a molta gent. Una de les frases que més ens repeteixen és que som la banda sonora de la vida de molta gent. Que durant 42 anys Barón Rojo hagi estat allà ha influït molt en la vida de molta gent fa que nosaltres ens seguim prenent molt seriosament les coses. Intento que cada cop que sortim a l’escenari sigui la millor actuació de la meva vida. La pròxima actuació sempre és la més important. Això és una responsabilitat, però alhora és la força per menjar-te l’escenari com si fos la primera vegada.

Se senten model per a altres bandes?

No, no crec que Barón Rojo hagi creat escola pel que fa a la música que es fa a Espanya. En els nostres inicis vam veure molt de les grans bandes anglosaxones per fer un rock internacional i això ha fet que no siguem un fenomen local o nacional tot i cantar en castellà. La nostra és una música amb gran influència de les bandes estrangeres i això ha fet que no fos molt imitable per part de les bandes espanyoles, que han anat més cap al rock urbà. No hem creat escola però hem sigut molt ben acceptats pel públic, en canvi.

Tenen molta influència anglosaxona però el mercat nord-americà els ha descobert relativament tard.

Sí, venim de fer una gira al juny pels Estats Units i al novembre per Llatinoamèrica, molt exhaustiva. Estats Units ha sigut una assignatura pendent per al grup durant molts anys. Hem fet visites a Llatinoamèrica de forma periòdica des de mitjans dels 80, però fins al 2017 no vam fer una minigira pels Estats Units. Un cop hi hem anat, ens hem adonat que l’ambient pel qual solem tocar és públic de parla hispana, és com una extensió del públic llatinoamericà. M’agradaria que aconseguíssim transcendir a altres sectors de la música americana, però de moment l’experiència és aquesta.

No hi ha una data marcada, però que farà Armando de Castro quan Barón Rojo baixi definitivament dels escenaris?

Des de fa temps estic traient material meu inèdit i fent discos en estudi amb Armando Rock i una altra banda, Black List. La meva idea és seguir amb aquesta línia, això i continuar amb l’herència de Barón Rojo. Encara tinc moltes ganes i energia per continuar, si fins i tot tinc una filla de setze mesos! Estic ple d’energia encara, m’ha rejovenit del tot.