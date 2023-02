El festival Mediterranea de Roses ha anunciat que Quevedo és la primera confirmació del cartell per a l'edició d'aquest any. L'esdeveniment dedicat a la música electrònica i urbana anirà anunciant els següents artistes convidats durant les properes setmanes, segons publica l'Emporda.info. El canari, el primer artista espanyol que ha aconseguit ser el número u global en les reproduccions d'Spotify, ha presentat fa poc el seu primer treball d'estudi Donde quiero estar.

El festival Mediterranea torna a repetir el format a la Ciutadella però canvia la data. Segons l'organització, la baixa disponibilitat d'artistes "de la talla del Mediterranea" per a la primera data prevista han fet avançar la celebració del festival al 5 d'agost.

El format continuarà sent el mateix, una cinquantena d'artistes dividits en quatre escenaris a l'icònic espai de la Ciutadella de Roses. Després de vuit anys, el festival continua creixent. Tot i l'aturada per la pandèmia, l'any passat van recuperar el potencial que esperaven i per aquest 2023 preveuen fer una edició memorable on prometen portar artistes de renom internacional.

Les entrades per assistir a l'actuació de Quevedo i a tota la programació ja estan a la venda. Fins ara s'han esgotat tres fases de preus promocionals. El passat mes de novembre van sortir les 300 primeres entrades de pre-venda i en tan sols una hora es van esgotar. L'organització va cedir a la pressió popular d'obrir tot seguit una segona ronda que també van acabar-se ràpidament. En 24 hores van vendre mil entrades.