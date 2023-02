Nit agredolça a París per al dandi del cinema català Albert Serra. Pacifiction, l’última obra del director de Banyoles, va guanyar dos dels nou premis Cèsar als quals havia estat nominada. L’equivalent francès dels Goya va recompensar a l’actor Benoît Magimel amb el guardó a la millor interpretació masculina. A més, també va premiar la força estilística i visual del film d’Albert Serra amb el Cèsar a la millor fotografia per al català Artur Tort. Però Pacifiction, gravada en francès, es va quedar sense la recompensa a la millor direcció i millor pel·lícula, a les quals també aspirava.

«No sabia que poguéssim tenir tanta llibertat en una pel·lícula», va destacar Magimel, referint-se a la singular direcció de Serra, en el seu discurs d’agraïment després d’haver aconseguit per segon any consecutiu el mateix premi. A més de les dues estatuetes per a Pacifiction, una altra bona notícia per a la cultura espanyola va resultar el guardó per a As Bestas com a millor pel·lícula estrangera.

«Moltes gràcies per a permetre’m ser una petita part del cinema francès», va dir Rodrigo Sorogoyen, que competia en aquesta categoria amb Triangle de tristesa de Ruben Östlund -l’última Palma d’Or a Canes- i amb la polonesa EO de Jerry Skolimowski, entre altres films. Aquest èxit de la producció hispanofrancesa, que ja havia estat la gran triomfadora dels Goya, va confirmar l’excel·lent collita l’any passat del setè art a Espanya.

«La nit del 12», triomfadora

No obstant això, la gran triomfadora de l’acte en el teatre parisenc Olympia va ser La nit del 12 de Dominik Moll. Aquest thriller francobelga sobre la recerca de l’assassinat d’una jove va aconseguir sis estatuetes, entre elles la millor pel·lícula i la millor direcció.

Mentrestant, la comèdia L’innocent de Louis Garrel va aconseguir dues estatuetes més, entre elles el millor guió, malgrat que havia estat nominada en deu categories.