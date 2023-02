La casa de Palamós on Truman Capote va escriure ‘A sang freda’ es converteix en una residència d’escriptors

S’ha escrit molt sobre l’estada de Truman Capote a la Costa Brava els estius de 1960, 1961 i 1962. L’escriptor nord-americà ja era en aquell moment molt popular (s’havia començat a rodar la versió cinematogràfica d’‘Esmorzar amb diamants’ que catapultaria la seva carrera) i va decidir allunyar-se de l’atrafegada Nova York, on portava una intensa vida social, per concentrar-se i escriure la que seria (i va acabar sent) la seva gran obra, ‘A sang freda’. A la costa gironina va arribar acompanyat de la seva parella de llavors, Jack Dunphy, milers de folis amb anotacions sobre el crim d’Holcomb, Kansas, que va inspirar 'A sang freda' i diversos animals de companyia: dos gossos, un d’ells cec, una gata i 25 maletes.

Capote es va allotjar en diferents llocs a la Costa Brava: a l’Hotel Trias de Palamós, en una casa amb vista a la petita platja de la Catifa, en un xalet de Sant Antoni de Calonge i a Cala Sènia, després d’una estada una mica fatídica a Còrsega. A la costa gironina va trobar l’anonimat i la tranquil·litat necessària per escriure. Arribava a l'inici de la primavera i marxava quan començava a refrescar, amb l’inici de la tardor. En total, l’autor va estar uns 18 mesos gaudint del clima mediterrani mentre produïa algunes de les millors pàgines de la literatura i inaugurava un nou gènere, el Nou Periodisme. En l’última de les seves estades, a Cala Sènia, es va allotjar en una casa senyorial que en aquell moment pertanyia a Luis Urquijo, el marquès d’Amurrio, i que després va comprar la família Ferrer-Salat. I aquesta mateixa casa és, des de fa uns mesos, una residència per a joves escriptors. Cal veure si les seves parets i les seves esplèndides vistes al Mediterrani els proporcionaran la mateixa inspiració que a l’autor estatunidenc.

La iniciativa, que es presentarà de manera oficial d'aquí a uns mesos, fa un temps que opera sotto voce. Per la residència han passat ja autors com la catalana Irene Solà, el poeta costa-riqueny Luis Chaves i l’escriptora irlandesa Nicole Flattery. La periodista i escriptora argentina Leila Guerriero està preparant un assaig que per primera vegada documentarà a fons l’estada de Capote a Palamós. I segons fonts consultades, la direcció literària de la residència està en mans d’un professional que hi havia treballat anteriorment a la Fundació Santa Maddalena, una altra residència per a escriptors ubicada a la Toscana per on ha passat la ‘crème’ literària internacional, de Zadie Smith a Michael Cunningham, Annie Ernaux, Maggie O’Farrell o Emmanuel Carrère, un projecte de la baronessa Beatrice Monti della Corte von Rezzori.

Transformar la casa d’estiueig a Palamós en residència literària és una més de les iniciatives de Sergi Ferrer-Salat (Barcelona, 1968), la vinculació del qual al mecenatge cultural s’ha intensificat en els últims anys en l’àmbit literari amb l’obertura de dues llibreries, les Finestres (Barcelona), una editorial i un premi especialitzat en còmic català, dos premis literaris més (a la millor narrativa en català i castellà) i dues beques per promoure l’assaig en castellà i català que en total reparteixen 90.000 euros entre creadors cada any. La Fundació Ferrer-Salat atorga els premis Reina Sofia de creació musical des de fa més de 20 anys i té una especial vinculació amb el Conservatori del Liceu, a ple cor del Raval, on fa uns dies inaugurava un renovat bar i una nova sala de concerts especialitzada en jazz amb una programació gratuïta cada dimecres i dijous.