La Fundació Casa de la Música estrena El Generador, un nou espai de creació i producció a Sant Julià de Ramis. Es tracta d’un espai polivalent, diàfan i equipat tècnicament per acollir estades de grups i creadors, residències artístiques i assaigs de produccions musicals i d’arts escèniques o per funcionar com a plató de fotografia i rodatge.

Aquests dies, per exemple, hi han treballat o hi treballaran grups com els arbuciencs Remei de la Ca La Fresca o els banyolins Eli Rodríguez, a més del Black Music Choir i la Black Music Big Band. I és que l’espai es lloga a professionals, però també té una part de l’activitat dedicada al Programa de Suport a la Creació de Casa de la Música, a la qual els artistes poden accedir gratuïtament a través de les convocatòries anuals de la fundació.