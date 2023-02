La 9a edició del Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona, se celebrarà els dies 27 i 28 de maig a l'Auditori de Girona i al parc de la Devesa. Els Catarres, Doctor Prats, Bob Marley for babies, Les Aventures del Lleó Vergonyós (espectacle de titelles d’El Pot Petit) i Edu Esteve del programa televisiu Eufòria són els caps de cartell de l'edició d'enguany. Com a novetat per aquesta nova edició, el Festivalot incorpora activitats de cultura popular a la seva programació amb la Fal·lera Gironina - Colla Gegantera de Girona, la geganta Rigoberta de la Bisbal d’Empordà i la col·laboració d’El Foment. Es faran diversos tallers de cultura popular per als infants i les seves famílies.

El festival manté el seu format de concerts de "qualitat" i de tots els estils per a tots els públics. A més, la proposta d’activitats paral·leles, serveis a les famílies i zona de furgoteques garanteixen un cap de setmana 100% familiar i 100% musical a Girona. A més, manté la seva oferta de preus amb descompte segons nombre d’entrades comprades, que fa que segons els concerts adquirits els preus vagin de 2 a 12 euros. Les entrades ja estan a la venda a la web del certamen. El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, afirma que el Festivalot és un "exemplar clar" de l'objectiu de "fer arribar la cultura a tothom i arreu". Per la seva banda, el vicepresident segon de la Diputació, Albert Piñeira, remarca que el certamen és "un autèntic festival, amb música de tots els estils i amb grups de grans, només que pensat per a les famílies, perquè petits i grans puguin gaudir junts de la música sense etiquetes". El cartell del Festivalot 2023 s'ha realitzat amb la col·laboració de l’Escola Carme Auguet de Girona i el Projecte Cultural La Volta. A més, l’esdeveniment manté el vessant solidari i col·laborarà amb la Fundació Albert Bosch, que té com a objectiu promoure la investigació i la recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils i, en general, contribuir al benestar de les persones durant la seva vida. El Festivalot va celebrar la seva primera edició l’any 2015. En un inici ubicat al centre de Girona, amb els concerts principals al Teatre Municipal, a la plaça del Pallol, a la plaça de la Independència i a l’Auditori de La Mercè. Després d’una rebuda excepcional i de demostrar un gran poder de convocatòria, el Festivalot es va desplaçar a l’Auditori de Girona i al parc de la Devesa, on les famílies poden gaudir d’un espai ampli i segur. El projecte del Festivalot es basa en apropar la música en directe de qualitat a les famílies amb infants, per poder gaudir junts de la música de tots els estils. Tots els horaris dels concerts són diürns, els repertoris dels artistes s’adapten al públic familiar, hi ha serveis adaptats a les famílies i es tenen en compte totes les necessitats que pot tenir el públic familiar per convertir Girona en territori 100% musical i 100% familiar durant un cap de setmana. La convocatòria del Festivalot reuneix unes 20.000 persones durant l’últim cap de setmana de maig a Girona.