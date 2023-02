La Fundació Masó ha rebut en donació l'únic model d'una cadira i un coixí d'escriptori que l'arquitecte noucentista va dissenyar l'any 1910. En el primer cas, es tracta d'un primer model per als mobles de la Casa Coll de Borrassà, a l'Alt Empordà,, que tenen un petit cor tallat al respatller. En el segon, és un coixí que Masó va dissenyar per a qui seria la seva futura esposa, Esperança Bru. S'hi veu el crismó IHS, envoltat per tres cards, estrelles i petits sols. La cadira i el coixí, que ha donat la neta de l'arquitecte Esperança Sánchez, s'exposaran aviat i s'integraran a la visita de la Casa Masó. S'afegeixen a més donacions d'objectes de la llar -jocs de llit i peces de vestir- que la Fundació també ha rebut de familiars de l'arquitecte.

La neta de Rafael Masó, Esperança Sánchez, ha donat a l'entitat dos objectes que l'arquitecte va dissenyar el 1910. Es tracta d'una cadira i d'un coixí d'escriptori. De la cadira, només n'existeix aquest exemplar (que l'arquitecte sempre va conservar). Es tracta del prototip o d'un primer model per als mobles de la Casa Coll de Borrassà, que també tenen un petit cor tallat al respatller. En el cas del coixí, Masó el va dissenyar també el 1910. En aquest cas, per a l'escriptori de la seva futura esposa, Esperança Bru. Segons la descripció que en va fer l'historiador de l'art Josep Casamartina, aquest coixí és una obra "immersa en el món gaudinià i jujolià, tot i ser una peça extremadament personal i reeixida". S'hi veu el crismó IHS, envoltat per tres cards -signe de puresa- i un fons poblat d'estrelles i petits sols. "També hi voleien dos cors, un de gran i un de petit. Una sanefa ho emmarca tot, feta a base de triangles. Les quatre parts de la sanefa estan tallades al centre amb els noms Josep i Maria, cadascun també partit en dos", explicava Casamartina. Tots dos objectes es podran veure aviat durant la visita a la Casa Masó, on quedaran exposats. 24 objectes de la llar La Fundació també ha rebut una donació de Manel Bosch Aragó, vocal del patronat de la Fundació, i la seva esposa, Sara Vidal Casellas, que han fet donació d'un conjunt de 24 objectes de la llar (sobretot jocs de llit i també peces de vestir) heretats dels seus avantpassats. Manel Bosch Aragó és fill d'Anna M. Aragó Masó, és nebot de Narcís-Jordi Aragó Masó i net de Maria de la Bonanova Masó Valentí, una de les germanes de Rafael Masó Valentí. La Casa Masó, per tant, va ser durant molts anys la casa dels seus avis materns, Estanislau Aragó i Maria de la Bonanova Masó, i després del seu oncle Narcís-Jordi i de la seva esposa Mercè Huerta. Per aquests vincles familiars Manel Bosch va heretar aquest conjunt d'objectes, que procedien majoritàriament de la Casa Masó. "Gràcies a la donació els objectes tornaran formar part del context domèstic pel qual havien estat creats i la seva exposició a la col·lecció permanent de la casa museu enriquirà el relat històric i la contextualització museogràfica que s'ofereix als visitants", destaca la Fundació Masó.