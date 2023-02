La música en família tornarà a l’Auditori i a la Devesa de Girona el 27 i 28 de maig en una nova edició del Festivalot, la proposta que va nèixer el 2015 de la mà d’Els Amics de les Arts i la seva productora Pistatxo. A falta de conèixer la programació gratuïta en els escenaris exteriors, ahir els organitzadors van anunciar que havien posat a la venda les 6.500 entrades dels concerts de pagament a l’auditori. Els caps de cartell són Doctor Prats (dissabte 27, 18h i 19.30) i Els Catarres (diumenge 28, 10.30h i 12.15). Bob Marley for babies, Les Aventures del Lleó Vergonyós (espectacle de titelles d’El Pot Petit) i Edu Esteve del programa televisiu Eufòria són els altres espectacles i artistes que s’hi podran veure.

El Festivalot espera prop de 20.000 visitants el darrer cap de setmana de maig a Girona. Joan Enric Barceló, un dels integrants d’Els Amics de les Arts, va destacar de la programació la presència de Doctor Prats «perquè són el grup que millor entén l’essència del festival» i d’Els Catarres «perquè van venir la primera edició al Teatre Municipal i ara els tornem a tenir després que hagin evolucionat sense renunciar a res». Per la seva banda la directora de la mostra, Rita Peré, va recordar que no apujaran el preu de les entrades (un concert val 12 euros, però si se n’adquireixen més el preu es redueix) i va destacar la branca solidària del projecte i l’afany per fer arribar la cultura a tothom: El cartell del Festivalot 2023 s’ha fet amb la col·laboració de l’Escola Carme Auguet de Girona i el Projecte Cultural La Volta. A més es col·labora amb la Fundació Albert Bosch, que té com a objectiu promoure la investigació i la recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils i, en general, contribuir al benestar de les persones durant la seva vida.

Com a novetat, el Festivalot incorpora activitats de cultura popular amb la Fal·lera Gironina - Colla Gegantera de Girona, la geganta Rigoberta de la Bisbal d’Empordà i la col·laboració d’El Foment. Es faran diversos tallers de cultura popular per als infants i les seves famílies a la Devesa.