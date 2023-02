El grup dels germans Jackson, The Jackson 5, actuarà al Sons del Món el 22 de juliol. The Jacksons, el grup que va ser l'escola de Michael Jackson, oferiran el 22 de juliol a Roses el seu únic concert d'aquest estiu a Catalunya. L’espectacle que portaran al festival és un recorregut per les seves cançons més emblemàtiques, tocades en directe i amb tots els passos de ball i vestuaris icònics. The Jackson 5, posteriorment rebatejats com The Jacksons per problemes legals amb el segell Motown, que era propietari del nom original, repassaran a la Ciutadella de Roses més de 50 anys de trajectòria.